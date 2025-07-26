Возможны по меньшей мере три варианта: в ISW проанализировали развитие событий на случай захвата Купянска армией РФ

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться к северо-западу от районного центра. Враг намерен использовать наступление северо-западнее Купянска для поддержки будущего окружения города.

При этом оккупанты планируют усложнить способность Украины снабжать позиции в Купянске и оборонять запад города в будущем. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация на Купянском направлении

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южной части Голубовки (к северо-востоку от Купянска), вероятно, захватили населённый пункт и продвинулись в северную часть Купянска. Также враг имел успел в юго-западной части Кондрашовки и юго-западной части Тыщенковки (оба к северо-западу от Купянска).

Аналитики ISW отмечают, что недавние российские наступления на Купянском направлении согласуются с оперативной целью российского военного командования по окружения и в конечном итоге захвату Купянска. Также враг может попытаться перекрыть трассу H–26 Купянск-Шевченково, чтобы усложнить украинскую логистику и пути отхода из Купянска.

Три варианта действий врага

Российское военное командование может выбрать как минимум три варианта действий в случае захвата Купянска. Возможный будущий захват Купянска, маловероятный в краткосрочной перспективе, поставит военное командование РФ перед моментом принятия решения. Российские войска могут либо продолжить наступление на запад от Купянска, либо переориентировать российские наступления на Борово-Лиманском направлении, либо перебросить подразделения Московского военного округа с Купянского направления на более приоритетные направления, такие как Константиновское, Покровское или Новопавловское.

Вариант №1 – продолжение наступления

Российские войска могут продолжать наступать на запад от Купянска в направлении Шевченково или на северо-запад от Купянска в направлении Великого Бурлука, чтобы поддержать усилия по созданию так называемой буферной зоны на севере Харьковской области и продвижению к городу Харькову. Эксперты считают, что российские войска, вероятно, пытаются объединить операции в районе Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной, возможно, чтобы облегчить свои усилия по созданию буферной зоны вдоль международной границы.

Вариант №2 – переориентация на Лиман

Военное командование России может переориентировать приоритеты на захват части левого берега реки Оскол на направлениях Борова и Лиман. Захват Купянска может дать оккупантам возможность перебросить часть подразделений Московского военного округа с Купянского направления на Боровую или Лиман.

Также аналитики считают, что захватчики, в настоящее время наступающие к северу и востоку от Купянска, могут переключить свое внимание на юг и продвигаться к Боровой вдоль трассы Р-79 Купянск-Боровая. В настоящее время российские войска продвигаются к реке Оскол к северу от Лимана и, судя по характерным геолоцированным кадрам, находятся примерно в 12 километрах от реки.

Российское военное командование может намереваться сосредоточить эти усилия в этом районе, предполагая, что российские войска смогут продвинуться примерно на 35 километров к югу от своих текущих позиций в районе Загрызово (северо-восточнее Боровой). В ISW считают, что оккупанты могли бы затем использовать свои позиции вдоль восточного берега реки Оскол для продвижения к Лиману и к ряду укреплённых городов, образующих костяк оборонительных позиций Украины.

Вариант №3 – переброска сил на Донбасс

В случае захвата Купянска россияне могут перебросить личный состав с Купянского направления на более приоритетные направления, такие как направления Константиновка, Покровск или Новопавловка, чтобы облегчить достижение давней цели России по захвату всей Донецкой области.

Аналитики отмечают, что военное командование может перебросить российские силы, участвовавшие в захвате Купянска, для усиления ослабленных подразделений, пытающихся окружить Покровск, который является приоритетным сектором российского военного командования с октября 2023 года. Также российское командование может усилить позиции на Константиновском направлении, которые пытаются создать возможный выступ, чтобы либо окружить пояс укреплений Украины, либо облегчить наступление на пояс укреплений с юга.

Что предшестсвовало

По данный Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за сутки 25 июля произошло одно боевое столкновение. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк оккупантов о якобы окружении 114-й бригады теробороны на Купянском направлении. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта и продолжают уничтожать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовец Главного управления разведки Министерства обороны Украины самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении. Он удерживал позицию один против пяти российских оккупантов.

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