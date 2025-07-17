Один против пяти: боец ГУР самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении. Видео
Спецназовец Главного управления разведки Министерства обороны Украины самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении. Он удерживал позицию один против пяти российских оккупантов.
Об этом в четверг, 17 июля, информировала пресс-служба ГУР. Также было обнародовано видео боя.
"Один против пяти: спецназовец ГУР самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении", – говорится в публикации.
В ГУР рассказали, что во время боев под Купянском Харьковской области "Тихон", боец подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР, самостоятельно сдержал штурм российских захватчиков, которые численно превосходили его в пять раз.
В ответ на эффективное сопротивление россияне прибегли к запрещенным методам ведения войны – применили отравляющий газ.
Затем они накрыли позицию плотным минометным огнем и FPV-дронами.
Спецназовец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.
Удержание позиции в таких обстоятельствах было невозможным, говорится в сообщении ГУР.
Командование приняло единственное возможное решение – эвакуировать бойца.
Несмотря на постоянные атаки российских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.
"Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее", – сообщили в ГУР.
Как писал OBOZ.UA, в 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде ВСУ рассказали, что ситуация на Купянщине остается сложной, но контролируемой. Оккупанты небольшими группами пытаются найти слабые участки в обороне для дальнейшего прорыва.
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