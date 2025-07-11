Оккупанты пытаются найти слабые места: военный рассказал, что происходит на Купянском направлении. Карта

На Купянском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой. Россияне небольшими группами пытаются "нащупать" слабые участки в украинской обороне с целью дальнейшего прорыва.

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В то же время враг продолжает готовиться к попытке форсировать реку Оскол. Об этом рассказал Виталий Гнилко, начальник отделения коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады в эфире телеканала "Киев24".

"Можно сказать, что ситуация сложная, но контролируемая. Мы сейчас принимаем меры, чтобы враг не смог просочиться в наши боевые порядки, ведь он старается придерживаться тактики малых ползучих штурмовых групп, по одному-два военнослужащих старается просочиться, прощупывает местность и, соответственно, в густой зелени их трудно обнаружить. Но делаем все возможное, чтобы они не смогли пройти мимо нас", – отметил он.

Гнилко также рассказал, что подходы к украинским позициям заминированы – и оккупанты идут одними и теми же тропами, в прямом смысле по трупам своих "товарищей", которые шли первыми и подорвались.

"Для них "одноразовые штурмовики" – это самый дешевый способ доразведать позиции переднего края", – отметил начальник отделения коммуникаций 77 ОАЭБр.

По его словам, россияне также продолжают готовиться к попытке форсировать Оскол.

"В полосе ответственности нашей бригады конкретных таких случаев не было, но противник прощупывает местность, по одному - по два военнослужащих они выдвигаются. Это для них самый дешевый способ доразведать позиции, перемещаться. По один-два противник выдвигается и в разных местах прощупывает, смотрит, где самые слабые места, где они смогли бы пройти. Сейчас противник в полосе нашей ответственности противник таких попыток не делал. Наверное, не нашел, где может пройти", – отметил Гнилко.

Напомним, ранее воины 14 ОМБр рассказывали, что на Купянском направлении наибольший вред украинским силам наносят вражеские беспилотники.

Между тем продолжаются также бои на Сумщине. Там, как подтверждают аналитики Института изучения войны, украинские войска недавно продвинулись на фоне серии контратак.

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