Беспилотники наносят наибольший урон: в 14-й ОМБр рассказали о ситуации на Купянском направлении. Карта

Российские дроны наносят наибольший вред нашим военнослужащим на Купянском направлении. С целью уменьшения потерь личного состава и продвижения оккупантов, для ликвидации вражеских пунктов БПЛА привлечено немало украинских подразделений.

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Об этом рассказала пресс-секретарь 14-й ОМБр Надежда Замрига, сообщает "Суспильне". Она добавила, что Силы обороны также наносят удары в тыл захватчиков и уничтожают логистику.

"По этим оккупантам (которые запускают дроны. – Ред.) работают все подразделения без исключений: подразделения БПЛА, батальон беспилотных систем "Сапсан", пилоты всех подразделений. Также удачно работает в этом направлении артиллерия, когда вычисляются точки, из которых работают пилоты оккупантов, и все это уничтожается", – пояснила Замрига.

По ее словам, наши защитники в глубоком тылу уничтожают бензовозы, склады с боеприпасами и другие критические цели. Как отмечает пресс-секретарь, в последние недели российские войска не меняют своей тактики. Они действуют небольшими группами – по два-три человека, которых доставляют на позиции с помощью квадроциклов или мотоциклов.

В то же время оккупанты почти не используют тяжелую технику, по типу БМП или танков, для штурмов в отличие от предыдущих месяцев. Это связано с высокими потерями, ведь такая техника быстро уничтожается украинскими силами.

Напомним, ситуация на Харьковщине остается сложной. На Купянском направлении оккупанты не оставляют попыток расширить и удержать плацдармы, который они захватили, и навести переправы через реку Оскол, которая сдерживает их продвижение. Чтобы достичь своей цели, россияне осуществляют пешие штурмы в надежде заставить Силы обороны отойти от реки.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня местные власти объявили эвакуацию населения из 7 новых населенных пунктов Харьковщины. Речь идет о селах из Шевченковской громады, расположенных недалеко от Купянска: Барановке, Березовке, Новониколаевке, Сподобовке, Староверовке, Дуванке и Федоровке.

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