Россияне стремятся расширить и удержать плацдармы: военный рассказал о ситуации на Харьковщине. Карта

Ситуация на фронте в Харьковской области остается сложной. На Купянском направлении россияне не оставляют попыток расширить и удержать плацдармы, которые они захватили, и навести переправы через реку Оскол, которая сдерживает их продвижение.

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Чтобы достичь этой цели, оккупанты осуществляют пешие штурмы в надежде заставить Силы обороны отойти от реки. О ситуации рассказал начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире телеканала "Киев24".

"Особых изменений в оперативной обстановке не произошло, она остается сложной. Но есть определенные особенности именно на нашем участке, где находится наша часть. Это река Оскол, которая не позволяет на сегодняшний момент российским оккупантам перебрасывать технику на западный берег, который контролируется Украиной", – отметил он.

По словам Петренко, в зоне ответственности 48 ОАБр оккупанты осуществляют пешие штурмы.

"Их цель – расширить, углубить и удержать те плацдармы, которые россияне имеют на западном берегу – для того, чтобы отодвинуть прежде всего наши войска. Чем дальше будут стоять наши войска, тем сложнее нам будет контролировать способность россиян к переправе. Построение переправы – это подтягивание техники, тяжелой техники и это, конечно, усиление штурмов на нашем направлении", – сообщил начальник отделения коммуникаций бригады.

Он также добавил, что Силы обороны применяют все возможные средства – и средства огневого воздействия, и средства разведки – для того, чтобы выявить россиян, выявить их попытки построить переправу и сделать невозможным продвижение врага и углубление плацдармов, которые сейчас РФ имеет.

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло констатировал, что россияне подошли вплотную к Юнаковке на Сумщине. По его словам, на этом направлении ключевой целью захватчиков является приблизиться к облцентру, чтобы усилить террор гражданских в городе.

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