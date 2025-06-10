Россияне подошли вплотную к Юнаковке: эксперт оценил угрозу Сумам и назвал главную цель врага. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на территории Сумской области. При чем основная задача врага заключается в приближении к областному центру с целью усилить террор мирного населения.

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На сегодняшний день захватчики уже подошли вплотную к Юнаковке. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что в операции россиян на Сумском направлении кроме информационной и военной составляющей есть террористическая задача. Украинские войска в свою очередь накрывают позиции врага артиллерийским огнем и контратакуют, чтобы усложнить логистику россиян.

"Практическая террористическая цель, которой они хотят достичь, – максимально приблизиться к Хотыни, Новой Сечи и другим населенным пунктам на юге, развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать город Сумы, терроризировать жителей, уничтожать гражданскую инфраструктуру", – заявил Жмайло.

По его словам, сейчас у врага недостаточно сил, чтобы прорываться в Сумы, а тем более недостаточно для того, чтобы штурмовать сам город. Россияне используют численное преимущество, с огромными потерями – по 300-400 за один населенный пункт. При этом Жмайло отметил, что войска РФ сталкиваются с еще большими проблемами, когда упираются в город.

"Покровск, Часов Яр, Торецк это показали. Россиянам удается захватывать такие города только после года, и, если полностью уничтожить КАБами, артиллерией, фактически стереть эти города с лица земли", – отметил Жмайло.

Военный эксперт уверен, что на данный момент для Сум такой угрозы нет. Жмайло подчеркнул, что у путинской армии на прорыв на городской границы не хватит сил с теми потерями, которые у них есть. Он добавил, что на Сумщине враг воюет так же, как на Покровском и других направлениях.

Напомним, российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодняшний день захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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