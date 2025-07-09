Украинские войска продвинулись на севере Сумщины на фоне серии контратак: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны в рамках серии контратак недавно продвинулись на Сумщине, заставив россиян откатиться. Для прикрытия оккупантов, отступавших там, где их теснили защитники, российское командование было вынуждено развернуть дополнительные подразделения.

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Также украинские воины перерезали российскую логистику вдоль дороги Новониколаевка – Владимировка. Подробности о ситуации на Сумщине изложили в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Контратаки украинских сил на Сумщине, где продолжается российское наступление, недавно дали результат. Геолокационные кадры от 8 июля показали продвижение защитников в северной и северо-восточной части Кондратовки.

Между тем военный обозреватель Константин Машовец утверждал, что украинские войска продвинулись между Кондратовкой и расположенной севернее Константиновкой, а также на восток от Алексеевки – и вошли в Новониколаевку, расположенную к северо-востоку от этого села.

Поступают подтверждения слов Машовца и из противоположного "лагеря". Так, один из российских "военкоров" 8 июля заявил, что украинские войска вошли в Кондратьевку с северо-запада, а в Алексеевку — с северо-востока. Он также утверждал, что украинские силы заняли центральную и северную части Кондратьевки и перерезали российские наземные линии связи вдоль дороги C-191502 Новониколаевка – Владимировка .

Россиянам пришлось отходить, поэтому, по словам того же российского "военкора", российское командование в районе Кондратьевки было вынуждено развернуть подразделения 40-й российской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ для прикрытия отступления из населенного пункта российских оккупационных подразделений.

Также российские военные блогеры заявляли, что к югу от Алексеевки пытается закрепиться печально известная 155 бригада морской пехоты ВС РФ (та самая, руководство которой, включая комбрига, недавно было уничтожено украинскими ударами на Курщине), однако наступление украинских войск существенно усложнило выполнение этой задачи для захватчиков.

"Российское продвижение на севере Сумской области замедлилось с конца мая до начала июня 2025 года, а украинские войска начали контратаковать и отвоевывать территории в середине июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что украинские войска вернули себе Андреевку (к юго-востоку от Кондратовки), подразделения Сил обороны продвигались в других районах севера Сумской области в течение конца июня 2025 года", – отметили в ISW.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 8 июля отметил, что бои на Северо-Слобожанском направлении (включающем как северную часть Сумской области, так и российскую Курщину) остаются интенсивными. Главком добавил, что украинские воины на этом участке фронта восстанавливают позиции и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях.

В ISW отметили, что в мае и июне текущего года российское командование перебросило с Курского и Сумского направления некоторые подразделения БПЛА и морской пехоты на более приоритетные с точки зрения Москвы участки фронта в Донецкой области. И если украинские войска будут продолжать усложнять продвижение России на Сумщине – не исключено, что приоритетность этого направления российским командованием будет снижена еще больше.

Впрочем, не исключен и обратный вариант: что в ближайшее время РФ усилит свои передовые подразделения на севере Сумщины, чтобы попытаться таки прорваться к Сумам, считают аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что в России прекратили давать данные о количестве смертей. Соответствующие данные ранее публиковались на сайте Росстата. Впрочем, в новом отчете "Социально-экономическое положение России" за январь-май 2025 года данных о смертности уже нет.

А российский исследователь электоральной статистики Дмитрий Кобак в конце июня 2025 года сообщил, что Росстат отказался выполнить его запрос на данные, касающиеся избыточной смертности мужчин в 2024 году и ежемесячных смертей по дате смерти.

В ISW считают, что Росстат намеренно скрывает информацию о своем населении и смертях, пытаясь скрыть текущие демографические проблемы страны и высокие потери личного состава оккупационной армии.

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