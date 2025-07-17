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Фейк российских пропагандистов: в ЦПД объяснили, что не так с вбросом об "окружении" одной из бригад ВСУ под Купянском

Екатерина Дутик
War
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ЦПД опроверг фейк о якобы окружении 114-й бригады теробороны на Купянском направлении

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк оккупантов о якобы окружении 114-й бригады теробороны на Купянском направлении. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта и продолжают уничтожать врага.

Видео дня

В TikTok и российские пропагандистские ресурсы активно разгоняют видео, где якобы военный 114 ОБрТрО рассказывает об "окружении" бригады на Купянском направлении, но это не соответствует действительности. Об этом сообщили в ЦПД.

На самом деле видео является фейковым и создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывают такие детали: неестественная мимика и частота моргания героя, минимальные движения губ.

Также в 114 ОБрТрО в комментарии ЦПД подтвердили, что никакого окружения подразделений 114-й бригады не произошло. Воины бригады контролируют ситуацию и уничтожают российских солдат.

"Подобные фейки российские пропагандисты распространяют с целью деморализовать украинских военных, общество и посеять страх и недоверие среди украинцев. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – говорится в сообщении.

Фейк российских пропагандистов: в ЦПД объяснили, что не так с вбросом об "окружении" одной из бригад ВСУ под Купянском

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 17 июля на Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного. За минувшие сутки враг штурмовал в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

Фейк российских пропагандистов: в ЦПД объяснили, что не так с вбросом об "окружении" одной из бригад ВСУ под Купянском

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовец Главного управления разведки Министерства обороны Украины самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении. Он удерживал позицию один против пяти российских оккупантов.

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