Фейк российских пропагандистов: в ЦПД объяснили, что не так с вбросом об "окружении" одной из бригад ВСУ под Купянском

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк оккупантов о якобы окружении 114-й бригады теробороны на Купянском направлении. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта и продолжают уничтожать врага.

Видео дня

В TikTok и российские пропагандистские ресурсы активно разгоняют видео, где якобы военный 114 ОБрТрО рассказывает об "окружении" бригады на Купянском направлении, но это не соответствует действительности. Об этом сообщили в ЦПД.

На самом деле видео является фейковым и создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывают такие детали: неестественная мимика и частота моргания героя, минимальные движения губ.

Также в 114 ОБрТрО в комментарии ЦПД подтвердили, что никакого окружения подразделений 114-й бригады не произошло. Воины бригады контролируют ситуацию и уничтожают российских солдат.

"Подобные фейки российские пропагандисты распространяют с целью деморализовать украинских военных, общество и посеять страх и недоверие среди украинцев. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 17 июля на Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного. За минувшие сутки враг штурмовал в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовец Главного управления разведки Министерства обороны Украины самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении. Он удерживал позицию один против пяти российских оккупантов.

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