Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 295 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1070 военных преступников из РФ.

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 053 260 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 31 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ за сутки и в целом

Накануне украинские воины обезвредили 16 артиллерийских систем (всех 30 911), одну боевую бронированную машину (23 066), один танк (11 067), одно средство ПВО (1203) оккупационных сил РФ.

В небе на передовой защитники сбили 209 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 48 894).

Кроме этого, бойцы сожгли 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 56 822).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3935 единиц спецтехники, 3548 крылатых ракет, 1451 РСЗО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

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