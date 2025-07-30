'Успешно демобилизован': стало известно о ликвидации командира разведроты оккупантов с позывным 'Фьорд'. Фото

На фронте успешно ликвидирован еще один российский офицер – командир разведроты, капитан Андрей Собко с позывным "Фьорд".

Об этом сообщили в соцсетях. Собко, 1987 года рождения, родом из Мурманска, ранее служил в морской пехоте.

Что известно об оккупанте

До полномасштабного вторжения уволился из рядов армии РФ, однако с началом "СВО", как в России называют войну, решил вернуться на войну – уже как наемник ЧВК "Вагнер".

По имеющейся информации, "Фьорд" был ликвидирован 26 июля 2025 года во время боевых действий на территории Украины.

Что предшествовало

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать личный состав российской оккупационной армии в Донецкой области, куда враг стягивает огромные резервы. Накануне военнослужащие успешно уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

Напомним, на одном из участков фронта во время попытки штурма украинских позиций оккупанты потеряли около 40 человек и много бронетехники. Существенные потери противнику нанесли бойцы 118-й отдельной механизированной бригады.

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