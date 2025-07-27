Украинские военные остановили еще один штурм: враг потерял танк, три БМП, четыре багги и 38 пехотинцев

Украинские защитники продолжают сдерживать вражеские штурмы, уничтожая большое количество техники и живой силы противника. На одном из участков фронта при попытке штурма украинских позиций оккупанты потеряли около 40 человек и много бронетехники.

Существенные потери противнику нанесли бойцы 118-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Враг понес большие потери

Эффективную работу в зоне своей ответственности бойцы 118-й отдельной механизированной бригады осуществили еще 23 июля. Враг пытался устроить механизированный штурм позиций ВСУ, но понес существенные потери.

Благодаря своевременному выявлению вражеского наступления и взаимодействию всех подразделений 118-й ОМБр, врага удалось остановить еще на значительном расстоянии от позиций бригады.

Во время первой волны наступления были уничтожены танк, 3 БМП и 4 багги врага. Всего в течение нескольких часов украинские военнослужащие ликвидировали 38 оккупантов, еще трое захватчиков были ранены.

Что предшествовало

По информации Генерального штаба ВСУ, российская армия предпринимает попытки наступления на разных направлениях. В частности, за прошедшие сутки 26 июля на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения.

Самые активные наступательные действия россияне осуществляют на Покровском направлении. За сутки наши защитники остановили на этом участке фронта 63 штурма агрессора.

Напомним, группа захватчиков была уничтожена в доме, где они пытались спрятаться от украинского дрона. Уничтожить позиции российских оккупантов удалось благодаря точной и эффективной работе украинских морпехов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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