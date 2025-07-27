Украинские воины выследили оккупантов и уничтожили их прямо в доме: видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно ликвидировать живую силу российской оккупационной армии на поле боя. Сокращать численность путинской армии защитникам помогают FPV-дроны.

Очередная группа захватчиков была уничтожена в доме, где они пытались спрятаться от украинского дрона. Об этом сообщили в 34-й отдельной бригаде береговой обороны Морской пехоты.

Врагу не удалось скрыться

Уничтожить позиции российских оккупантов удалось благодаря точной и эффективной работе украинских морпехов. Украинские военнослужащие обнаружили, где прячутся россияне с помощью дрона.

Пилот Mavic обнаружил вражеский дрон и проследил, куда именно тот приземлился. После непродолжительного наблюдения защитники увидели оккупантов, которые вышли забирать дрон.

После этого украинские военные осуществили удар дроном по позиции, где прятался враг. В результате огневого поражения оккупанты были уничтожены, поэтому еще одна вражеская позиция больше не представляет угрозы.

Что предшествовало

Силы обороны Украины во время боев на фронте за сутки 26 июля ликвидировали и ранили около 920 российских оккупантов. Также обезвредили 348 единиц техники и вооружения войск РФ.

По состоянию на 27 июля общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают 1 049 250 захватчиков убитыми и ранеными.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Основные усилия противника сосредоточены именно на этом направлении. В ОСУВ "Хортица" считают, что с зимы намерения врага изменились – тогда больше речь шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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