Российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Сейчас основные усилия противника сосредоточены именно на этом направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что с зимы намерения врага изменилось – тогда больше речь шла об окраинах на запад от города Покровск и на юг.

"Сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", – подчеркнул военный.

Именно поэтому, говорит Трегубов, Покровское направление сейчас остается самым интенсивным. Сопротивление со стороны Сил обороны Украины там также остается самым большим.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", – добавил спикер.

Также остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину. Речь идет о ситуации на Новопавловском направлении.

"Несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами докидывают, пехота дойти не может", – объяснил Трегубов.

Как писал OBOZ.UA, на днях в ВСУ сообщали, что российские войска накопили резервы на Покровском направлении и пытаются прорваться к районному центру. Бои продолжаются на южных подступах к Покровску вблизи поселка Шевченко.

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