Оккупанты накопили резервы: в ВСУ рассказали, что происходит в районе Покровска. Карта

Российские оккупационные войска накопили резервы на Покровском направлении и пытаются прорваться к районному центру. Бои продолжаются на южных подступах к Покровску вблизи поселка Шевченко.

Об этом 23 июля в эфире "Суспільне. Студія" рассказал офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов. Он подчеркнул, что сейчас бои идут не за сам Покровск.

"Это южные окраины: поля, окрестности населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах, разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно и это происходит. Идет постоянная работа. Враг пытается дальше давить. Они подтянули резервы и пытаются прорваться", – объяснил военный.

Враг прибегает к штурмам

По его словам, на днях войска РФ предприняли попытку атаковать украинские позиции на бронетехнике. Наши защитники отбили несколько штурмов противника.

"Недавно мы отбили несколько штурмов, также был первый с марта месяца штурм бронированных групп, который также наша бригада уничтожила: это было несколько "коробочек" и подразделения на мотоциклах", – рассказал офицер.

О российских ДРГ

Прибыльнов отметил, что российские ДРГ пытались прорваться в город и раньше. По его мнению, эти попытки будут продолжаться.

"Такие попытки – не единичны, они велись еще несколько месяцев назад. Это тактика врага, он постоянно пытается просочиться, прощупать боевые порядки различных бригад, смежников и тому подобное. Они будут действительно продолжать, пытаться делать разведку боем, просочиться где-то", – говорит представитель 155-бригады.

По данным Генштаба ВСУ, Покровское направление – наиболее активное по всей линии фронта. За прошедшие сутки здесь зафиксировали 74 атаки войск РФ, а по состоянию на 16:00 среды, 23 июля, их было уже 26.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровска в Донецкой области наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские диверсионно-разведывательные группы. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений, отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, оккупанты используют средства маскировки, действуют в ночное время и, по опыту защитников, следующим их шагом может быть попытка осуществить масштабную осаду города.

В Институте изучения войны отметили, что российские ДРГ недавно вошли в Покровск с юга. Украинские воины дали оккупантам бой и сейчас ищут остатки вражеских групп в городе.

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