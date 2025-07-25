'Массовая ликвидация оккупантов идет круглосуточно': в 63-й ОМБр показали кадры точной работы в Торском. Видео

На Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

Уничтожение живой силы армии страны-агрессора происходит круглосуточно. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На них видно, как с помощью сбросов с БПЛА были ликвидированы 23 оккупанта.

"Пилоты ББС 63 бригады с помощью больших дронов-бомберов превратили в фарш 23 москаля. Спокойной ночи, ублюдки!" – сказано в сообщение.

Также на видео можно увидеть уничтожение боекомплекта россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы батальона Signum, который является частью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, не дали российским оккупантам продвинуться на Лиманском направлении. Штурм врага был остановлен дронами.

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