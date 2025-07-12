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Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео

София Закревская
War
1 минута
1,5 т.
Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео

Бойцы батальона Signum, который является частью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, не дали российским оккупантам продвинуться на Лиманском направлении. Штурм врага был остановлен дронами.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале батальона. Там отметили, что колонну вражеской бронетехники обнаружила разведка 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Впереди шел российский танк с разминирующим ножом, а за ним – две БМП противника.

"Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно принимают решение. В небо взлетают дроны", – сказано в сообщении.

По средней БМП отработало смежное подразделение, после чего бойцы Signum нанесли удар по танку – кумулятивный заряд попал точно в кабину водителя, машина остановилась.

Последняя БМП врага пыталась объехать, но не успела – FPV-дрон догонял ее и поразил.

Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео

"Операция завершается повторной атакой. Вся колонна – остановилась от поражений. Штурм – остановлен", – отметили военные.

Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины. Противник поставил себе цель снова захватить город Лиман Донецкой области.

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