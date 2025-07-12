Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео

Бойцы батальона Signum, который является частью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, не дали российским оккупантам продвинуться на Лиманском направлении. Штурм врага был остановлен дронами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале батальона. Там отметили, что колонну вражеской бронетехники обнаружила разведка 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Впереди шел российский танк с разминирующим ножом, а за ним – две БМП противника.

"Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно принимают решение. В небо взлетают дроны", – сказано в сообщении.

По средней БМП отработало смежное подразделение, после чего бойцы Signum нанесли удар по танку – кумулятивный заряд попал точно в кабину водителя, машина остановилась.

Последняя БМП врага пыталась объехать, но не успела – FPV-дрон догонял ее и поразил.

"Операция завершается повторной атакой. Вся колонна – остановилась от поражений. Штурм – остановлен", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины. Противник поставил себе цель снова захватить город Лиман Донецкой области.

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