Без шансов для оккупантов: Силы обороны остановили штурм российской бронетехники на Лиманском направлении. Видео
Бойцы батальона Signum, который является частью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, не дали российским оккупантам продвинуться на Лиманском направлении. Штурм врага был остановлен дронами.
Об этом сообщили в Telegram-канале батальона. Там отметили, что колонну вражеской бронетехники обнаружила разведка 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.
Впереди шел российский танк с разминирующим ножом, а за ним – две БМП противника.
"Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно принимают решение. В небо взлетают дроны", – сказано в сообщении.
По средней БМП отработало смежное подразделение, после чего бойцы Signum нанесли удар по танку – кумулятивный заряд попал точно в кабину водителя, машина остановилась.
Последняя БМП врага пыталась объехать, но не успела – FPV-дрон догонял ее и поразил.
"Операция завершается повторной атакой. Вся колонна – остановилась от поражений. Штурм – остановлен", – отметили военные.
Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины. Противник поставил себе цель снова захватить город Лиман Донецкой области.
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