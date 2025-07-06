'Пытаются занять любую щель': в ВСУ раскрыли намерения РФ относительно Лимана

На Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины. Противник поставил себе цель снова захватить город Лиман Донецкой области.

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Им уже удавалось это сделать в 2022-м году, после почти пяти месяцев оккупации Лиман освободили Силы обороны Украины. Об этом 5 июля в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ Максим Белоусов.

"Любую "щель", которая открылась случайно, и они туда начинают как можно больше сунуть. Их цель – захватить Лиман, который уже они захватывали в 2022 году, и впоследствии Силы обороны его освободили. Однако насколько у российских войск получится захватить его. Продвижение у них там определенное есть, но оно настолько медленное", – сказал он.

На это продвижение враг тратит много времени и ресурсов.

Поэтому на данный момент украинские военные не видят, чтобы Лиману действительно что-то угрожало "в таких масштабах, что надо бить тревогу".

"Конечно тяжело и трудно, их очень много, но украинские бойцы хорошо обучены и держат строй", – отметил Белоусов.

Месяц назад, по состоянию на 7 июня, в Лиманской громаде оставалось 7233 человека, в городе Лиман – 3800 жителей. Также в громаде тогда проживало 168 детей, сообщали в ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб на границе Харьковской и Донецкой областей. Им удалось зачистить позиции, которые занимали российские захватчики, и закрепиться на них.

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