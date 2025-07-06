"Пытаются занять любую щель": в ВСУ раскрыли намерения РФ относительно Лимана
На Лиманском направлении российские оккупационные войска пытаются продавить оборону Вооруженных сил Украины. Противник поставил себе цель снова захватить город Лиман Донецкой области.
Им уже удавалось это сделать в 2022-м году, после почти пяти месяцев оккупации Лиман освободили Силы обороны Украины. Об этом 5 июля в эфире "Суспільне. Студія" рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ Максим Белоусов.
"Любую "щель", которая открылась случайно, и они туда начинают как можно больше сунуть. Их цель – захватить Лиман, который уже они захватывали в 2022 году, и впоследствии Силы обороны его освободили. Однако насколько у российских войск получится захватить его. Продвижение у них там определенное есть, но оно настолько медленное", – сказал он.
На это продвижение враг тратит много времени и ресурсов.
Поэтому на данный момент украинские военные не видят, чтобы Лиману действительно что-то угрожало "в таких масштабах, что надо бить тревогу".
"Конечно тяжело и трудно, их очень много, но украинские бойцы хорошо обучены и держат строй", – отметил Белоусов.
Месяц назад, по состоянию на 7 июня, в Лиманской громаде оставалось 7233 человека, в городе Лиман – 3800 жителей. Также в громаде тогда проживало 168 детей, сообщали в ГВА.
Как сообщал OBOZ.UA, подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб на границе Харьковской и Донецкой областей. Им удалось зачистить позиции, которые занимали российские захватчики, и закрепиться на них.
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