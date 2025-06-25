ВСУ провели успешный контрвыпад на севере Донетчины и закрепились на вражеских позициях. Видео

Подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб на границе Харьковской и Донецкой областей. Им удалось зачистить позиции, которые занимали российские захватчики, и закрепиться на них.

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Об этом сообщили в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ.

Усилиями 3-й роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на этом направлении.

На опубликованных кадрах видно, как наши воины продвигались вперед и вступили в стрелковый бой с противником, а затем зачистили позиции, которые ранее занимали войска РФ.

"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные на Лиманском направлении использовали против российских захватчиков малую огнеметную систему "Сеялка-ВМ8". Это вооружение отечественного производства применили воины 704-й отдельной бригады радиационной, химической, биологической защиты.

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