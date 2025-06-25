УкраїнськаУКР
русскийРУС

Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы "Сеялка" на Лиманском направлении. Видео

София Закревская
War
2 минуты
219
Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы 'Сеялка' на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные на Лиманском направлении использовали против российских захватчиков малую огнеметную систему "Сеялка-ВМ8". Это вооружение отечественного производства применили воины 704-й отдельной бригады радиационной, химической, биологической защиты.

Видео дня

Из "Сеялки" по россиянам полетели термобарические боеприпасы. Соответствующие кадры распространили на странице Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На видео – работа малой огнеметной системы украинского производства "Сеялка-ВМ8", которая засевает вражеские позиции термобарическими ракетами на Лиманском направлении", – отметили там.

"Наши огнеметчики работают быстро, точно и без лишнего шума", – отметили в 704-й бригаде.

Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы "Сеялка" на Лиманском направлении. Видео

"Сеялка-ВМ8" – это украинская огнеметная система, предназначенная для отстрела неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с колесных транспортных средств.

Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы "Сеялка" на Лиманском направлении. Видео

Блок для отстрела НАР является съемным, поэтому при необходимости его можно снять с поврежденного шасси. Кроме этого, сам блок с направляющими обшит дополнительной стальной защитой, что делает эту систему более выносливой в случае попадания обломков от снарядов.

Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы "Сеялка" на Лиманском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы специальных операций провели блестящую операцию против российской штурмовой группы на Покровском направлении. Благодаря слаженным действиям бойцов 144-го Центра ССО и операторов дронов враг был не просто остановлен – он полностью уничтожен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!