Заваливает оккупантов термобарическими снарядами: в ВСУ показали работу украинской системы 'Сеялка' на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные на Лиманском направлении использовали против российских захватчиков малую огнеметную систему "Сеялка-ВМ8". Это вооружение отечественного производства применили воины 704-й отдельной бригады радиационной, химической, биологической защиты.

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Из "Сеялки" по россиянам полетели термобарические боеприпасы. Соответствующие кадры распространили на странице Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На видео – работа малой огнеметной системы украинского производства "Сеялка-ВМ8", которая засевает вражеские позиции термобарическими ракетами на Лиманском направлении", – отметили там.

"Наши огнеметчики работают быстро, точно и без лишнего шума", – отметили в 704-й бригаде.

"Сеялка-ВМ8" – это украинская огнеметная система, предназначенная для отстрела неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с колесных транспортных средств.

Блок для отстрела НАР является съемным, поэтому при необходимости его можно снять с поврежденного шасси. Кроме этого, сам блок с направляющими обшит дополнительной стальной защитой, что делает эту систему более выносливой в случае попадания обломков от снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы специальных операций провели блестящую операцию против российской штурмовой группы на Покровском направлении. Благодаря слаженным действиям бойцов 144-го Центра ССО и операторов дронов враг был не просто остановлен – он полностью уничтожен.

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