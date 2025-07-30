Минус танк и пункт управления дронами: пограничники нанесли врагу разрушительные удары на Сумщине. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить разрушительные удары и потери российским оккупационным войскам. Недавно они уничтожили военную технику, блиндажи и укрытия захватчиков на Сумщине.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там уточнили, что эти поражения осуществили операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" пограничного отряда и обнародовали соответствующее видео.

Так, на Северо-Слобожанском направлении пограничники уничтожили вражеский танк, миномет, 7 транспортных средств, которые противник использовал, пункт управления вражескими дронами с выносной антенной, 3 башни связи, 4 блиндажа и 3 места укрытия вражеской пехоты. Кроме этого, враг понес потери и в живой силе.

"Меткость, эффективность и постоянная боевая готовность операторов БпЛА подразделения РУБпАК "Прайм" – надежный щит Украины!", – отметили в ГПСУ.

Напомним, украинские операторы FPV-дронов реализовали на Сумщине серию успешных засад на живую силу противника. На небольшом отрезке было уничтожено восемь оккупантов, четырех из которых поразил один беспилотник.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 52 тыс. 190 человек.29 июля ликвидировано 199 единиц вражеской техники и вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!