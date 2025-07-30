ВСУ отминусовали 890 оккупантов, танк и 30 артсистем армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 52 тыс. 190 человек.

Ликвидированы также 199 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Накануне украинские воины уничтожили вражеский танк (всего Россия потеряла их уже 11 066), боевую бронированную машину (23 065), 30 артиллерийских систем (30 895).

Потерял враг также 100 БПЛА оперативно-тактического уровня (48 685) и 67 единиц автомобильной техники и автоцистерн (56 754).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 451 РСЗО, 1 202 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 935 единиц спецтехники.

Отчитывается Генштаб также о 3 548 уничтоженных российских крылатых ракетах.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в оккупированной Горловке не хватает гробов, местные морги перегружены. Речь идет, в частности, и об оккупантах, воюющих против ВСУ.

Россиян из разных уголков РФ хоронят на местных прифронтовых кладбищах, часто без опознания. В частности, по два-три оккупанта закапывают в могилах под одним безымянным надгробием – в полиэтиленовых мешках.

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