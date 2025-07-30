Силы обороны устроили серию успешных FPV-засад на живую силу врага на Сумщине. Видео

Украинские операторы FPV-дронов успешно ликвидируют российских захватчиков на передовой. На Сумщине они реализовали серию успешных засад на живую силу противника.

На небольшом отрезке было уничтожено восемь оккупантов, четырех из которых поразил один FPV. Об этом в Telegram сообщил волонтер и блогер Сергей Стерненко, опубликовав кадры ликвидации врага.

"На Сумщине Крылья в Ад на небольшом отрезке влупили 8 оккупантов, четырех из которых поразил один FPV!" – написал он.

Подразделение "Крылья в ад" входит в состав 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

На кадрах видно, как бойцы "Крыльев" преследовали FPV-дронами оккупантов – те пытались убегать, отбиваться и отстреливаться, однако безрезультатно.

Как сообщал OBOZ.UA, очередная группа захватчиков была уничтожена в доме, где они пытались спрятаться от украинского дрона. Об успехе рассказали в 34-й отдельной бригаде береговой обороны Морской пехоты.

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