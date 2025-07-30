Не отдали врагу ни одной позиции: в ГУР сняли фильм об операции спецподразделения 'Легион 'Свобода России' на Запорожье. Видео

Среди наших защитников в Запорожской области был "Легион "Свобода России", спецподразделение Главного управления разведки МО Украины, который сдерживал штурмы противника на Ореховском направлении в течение шести месяцев. Воинам, несмотря на кратное превосходство ВС РФ в живой силе и технике и постоянные "мясные штурмы", удалось стабилизировать линию боевого соприкосновения и не дать оккупантам подойти к Запорожью.

В ГУР МО сняли фильм об этой операции, которая длилась с ноября 2024-го по июнь 2025-го на Запорожье. Видео опубликовано на YouTube-канале "Легиона "Свобода России".

"Легион за эти месяцы не отдал ни одной позиции. Более того, удалось вернуть часть ранее утраченных. Уничтожены десятки единиц техники противника, несколько сотен личного состава убито или вышло из строя", – рассказал о результатах заместитель командира "Легиона" с позывным "Цезарь".

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Пресс-служба военной разведки добавила, что благодаря работе специалистов БПЛА-подразделения, артиллеристов и штурмовых групп один из ключевых логистических участков противника в области – дорога вблизи поселка Нестерянка – стала фактически непроходимой для вражеских сил.

В видео бойцы "Легиона "Свобода России" назвали своей целью "сдержать натиск врага любой ценой". Они рассказали, что первым этапом работы было налаживание связи. Без нее скоординированное ведение боевых действий невозможно.

На направлении, куда прибыли защитники, враг чувствовал себя безопасно – открыто прогуливался по своим позициям, перемещал технику. Поэтому несколько экипажей операторов FPV-дронов заехали максимально близко к противнику и начали активные удары. Тогда оккупанты поняли, что относительный покой для них закончился.

В поселок Нестерянка войска государства-агрессора стягивали живую силу. Практически каждое пригодное помещение было опорным пунктом или пунктом базирования ВС РФ. Но воины "Легиона" отслеживали любые признаки присутствия врага, наносили удары и помешали оккупантам развить наступление.

В фильме показана и работа артиллеристов, минометчиков: подготовка, наведение, удары и поражения, а затем – маскировка оружия от вражеских БПЛА-разведчиков.

"Задача выполнена. Огромное спасибо всему направлению, кто работал с нами, всем ребятам. Уже работаем не отдельно, знаете, пехота отдельно и т.п., а именно как одна команда, один механизм", – заявил "Винни", командир минометного расчета.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские разведчики в ночь на 28 июля успешно провели боевую операцию в северной части Черного моря. Спецназовцы ГУР высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию российских оккупантов. Спецоперация прошла без потерь с нашей стороны.

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