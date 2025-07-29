Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию в Черном море. Видео

Украинские разведчики в ночь на 28 июля успешно провели боевую операцию в северной части Черного моря. Спецназовцы ГУР высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию российских оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Разведчики отметили, что спецоперация прошла без потерь со стороны украинских воинов.

Совершив дерзкую высадку на Тендровской косе, спецназовцы ГУР уничтожили позицию оккупационных войск, ликвидировав личный состав врага, а также разбили вдребезги комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

В разведке сообщили, что над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

"Господин командир, по вашему приказу Центр морских операций департамента активных действий выполнил задание и высадился на Тендровской косе Сейчас мы здесь, на своей украинской земле. Украинцы возвращаются и забирают свое. Слава Украине!", – отчитались спецназовцы.

В ГУР отметили, что успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР", который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук.

"Новые плавсредства – это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут", – отметили разведчики и поблагодарили благотворителей за действенную поддержку.

Напомним, что Тендровская коса – это небольшой узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км, расположенный в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA:

В августе прошлого года украинские спецназовцы провели мощную спецоперацию на Тендровской косе. Разведчики высадились на остров и уничтожили несколько единиц вражеской техники, а также фортификации оккупантов. Кроме того, оккупанты понесли потери среди личного состава.

Также украинские разведчики на Тендровской косе, кроме известных операций, выполнили ряд тайных задач. Они направлены на долгосрочную перспективу.

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