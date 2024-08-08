'Работа на долгосрочную перспективу': в ГУР рассказали некоторые нюансы тайной задачи на Тендровской косе

Тайная задача, которую бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины выполнили на Тендровской косе, должна принести результаты в долгосрочной перспективе. При чем такие операции требуют тщательной разведки.

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Это в свою очередь свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, выполненная бойцами ГУР задача имеет "долгосрочную перспективу". Тимочко подчеркнул, что на сегодняшний день российские оккупанты не столь хорошо контролируют Черное море, как могли это делать год назад. Ослабление позиций врага связано с ударами по системам ПВО, аэродромам и военным кораблям РФ.

В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ добавил, что для успешных операций необходима тщательная разведка, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети Украины. По его словам, это дает возможность знать, где есть слепые пятна в российской системе контроля за морем.

При этом Тимочко отметил, что операция ГУР на Тендровской косе оказывает информационное влияние. В частности, он сравнил ее с операцией по возвращению "вышек Бойко" в Черном море под контроль Украины.

Тендровская Коса – это длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря у берегов Херсонской области. В западной части переходит в косу Белые Кучугуры. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. От побережья отделена Тендровским заливом и узким проливом. Длина косы около 65 км, ширина – до 1,8 км, площадь – 1289 гектар.

Напомним, украинские разведчики 6 августа уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов на Тендровской косе в северной части Черного моря. Выполнив поставленную задачу, защитники отошли без потерь.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что с военной точки зрения освободить Крым гораздо легче, чем Донбасс. Выбить врага с полуострова можно через две ключевые точки.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее намекнул, что в Украине продолжается работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста. Более того, он уточнил, что ожидать его разрушения можно в ближайшие несколько месяцев.

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