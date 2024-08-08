"Мы туда уже заходим": Буданов сказал, что будет легче освободить – Крым или Донбасс
С военной точки зрения освободить Крым гораздо легче, чем Донбасс. Выбить врага с полуострова можно через две ключевые точки.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопросы выпускников Киевской школы экономики. Тезисы главного разведчика по закрытой встрече с выпускниками KSE опубликовал Forbes Украина.
Буданов подчеркнул, что любимая "притча" россиян о "неприступном Крыме" нет ничего общего с реальностью.
"В Крыму есть две точки входа — с российской и с нашей стороны: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания — это наши фронтовые операции: с российской стороны путем разрушения коммуникаций, с нашей — путем давления. И тогда все — Крым изолирован", – отметил Буданов.
Глава ГУР обратился к истории. Он напомнил, что Крым был несколько раз завоеван во время многих военных конфликтов. И государства, стремившиеся завладеть полуостровом, обычно достигали этой цели. Но удержать его им не удавалось.
По словам Буданова, главной проблемой любого агрессора, чьи войска находились в Крыму, всегда была неспособность удержать перекопский перешеек. И утрата его немедленно приводила к быстрому развалу обороны захватчика и последующему выбиванию его из полуострова.
"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", – подытожил свой ответ Буданов.
Напомним: на встрече с выпускниками-магистрами KSE Буданов также заверил, что "война точно закончится", потому что "это закономерный процесс". Но после этого перед украинцами предстанут другие задачи – не менее важные и сложные.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам руководителя ГУР Кирилла Буданова, наступление России на востоке Украины через полтора-два месяца должно пойти на убыль. Он отметил, что Силы обороны Украины не будут ждать все это время, а будут влиять на дальнейшую ситуацию, действуя на опережение.
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