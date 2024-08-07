Буданов: за полтора-два месяца наступление россиян пойдет на спад

Наступление войск Российской Федерации на востоке Украины уже затянулось. Примерно через полтора – два месяца оно должно пойти на спад.

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Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, общаясь с выпускниками Киевской школы экономики. Подробностями закрытой встречи, которая состоялась 28 июля, 7 августа поделилось издание Forbes Ukraine.

"За полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", – заявил начальник ГУР МО.

Он указал на военный опыт: наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает". Поскольку наступательные операции государства-агрессора приближаются к трем месяцам, дальше следует ожидать уменьшения активности оккупантов.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", – предупредил Буданов.

Силы обороны Украины будут влиять на дальнейшую ситуацию. "Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", – объяснил генерал-лейтенант.

Напомним: на встрече с выпускниками-магистрами КШЕ Буданов также заверил, что "война точно окончится", потому что "это закономерный процесс".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По словам Кирилла Буданова, наступление россиян на севере Харьковской области было попыткой создать буферную зону. Пребывание противника на этом участке фронта – это "вопрос времени".

– Россия прилагает максимальные усилия для уничтожения украинской энергетики, и удары РФ могут значительно усложнить работу энергосистемы. Однако полностью уничтожить нашу энергетику врагу не удастся, уверен Буданов.

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