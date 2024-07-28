"Война точно закончится, это закономерный процесс": Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины

Полномасштабная война в Украине закончится, уверен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Но после этого перед украинцами предстанут другие задачи – не менее важные и сложные.

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Об этом глава ГУР МО сказал магистрам-выпускникам Киевской школы экономики. Его речью в воскресенье, 28 июля, поделилась пресс-служба на сайте разведывательного ведомства.

Буданов отметил студентов, которые остались в Украине и решили получат образование здесь, несмотря на войну и многочисленные испытания.

"Не останавливайся. Кто должен быть первым, почему бы не ты?" – процитировал он американского боевого генерала, героя двух мировых войн Джорджа Паттона.

"Судьба выбрала нас: нам с вами выпало жить и учиться в чрезвычайное время. Именно сейчас и именно здесь, в Украине, при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом. Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы", – сказал начальник ГУР МО.

Он заверил, что "война точно окончится", потому что "это закономерный процесс". "А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", – добавил генерал-лейтенант.

По его мнению, любое движение вперед встречает сопротивление, так бывает, когда нация решает идти по собственному непроторенному пути. "Так что если вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит, вы все делаете правильно", – обратился Буданов к выпускникам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Кирилл Буданов заявил, что за время полномасштабной войны против Украины на кремлевского диктатора Владимира Путина было совершено несколько неудачных покушений.

– Также Буданов говорил, что Керченский мост для Путина является "частью скелета империи", и эта конструкция должна быть разрушена.

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