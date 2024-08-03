Буданов заявил, что пребывание оккупантов на Харьковщине – 'вопрос времени', и разоблачил планы врага

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что пребывание российских оккупационных войск в Харьковской области – это "вопрос времени". Он также рассказал о планах захватчиков на 2024 год.

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Об этом Буданов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". Буданов отметил, что действия россиян в Харьковской области были попыткой создать буферную зону, однако их план "провалился".

На вопрос журналистки о том, не откажутся ли россияне от своих попыток, глава ГУР ответил: "Нет. Они так и остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени".

Буданов также отметил, что "задача максимум" оккупантов на этот год – "получить Украину любым путем", а единственная "задача минимум" – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны заявил, что по состоянию на данный момент в государстве-агрессоре России маловероятны массовые протесты и бунты. Несмотря на подтопленные регионы, жизнь во тьме и возможный запрет на торговлю валютой россияне не готовы протестовать.

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что за время полномасштабной войны против Украины на кремлевского диктатора Владимира Путина было совершено несколько неудачных покушений.

Также Буданов говорил, что Керченский мост для Путина является "частью скелета империи", и эта конструкция должна быть разрушена.

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