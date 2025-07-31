"Ситуация сложная и динамичная": в Силах обороны ответили на слухи об оккупации врагом Каменского на Запорожье. Карта

Силы обороны юга Украины прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг населенного пункта Каменское в Запорожской области. Военные опровергли информацию о том, что российская армия якобы оккупировала населенный пункт.

При этом украинские защитники признали, что ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Об этом говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.

Что происходит на Запорожье

Украинские военные сообщили, что информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности. На самом деле ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

На северной и северо-восточной окраинах поселка украинские войска держат позиции, на которых находятся бойцы. В частности, сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

Оборона продолжается

Силы обороны Юга Украины отметили, что воины Вооруженных сил продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Также украинцев призвали доверять только официальным источникам информации.

"Динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверке фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, стремящейся сломить наш дух", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Страна-агрессор Россия сосредоточила более чем стотысячную группировку войск в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации на Донетчине. В течение нескольких месяцев оккупанты безуспешно пытались "в лоб" атаковать рубежи и позиции ВСУ, а заходы ДРГ в южные микрорайоны и пригород райцентра стали еще одним тактическим эпизодом войны.

Напомним, в районе Покровска наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские ДРГ. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться на северо-запад от райцентра. По оценкам экспертов, Россия намерена использовать это наступление для поддержки будущего окружения Купянска.

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