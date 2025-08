Враг может расширить "выступ" для атак: в ISW оценили ситуацию в Часовом Яру и указали на риски. Карта

Оккупационные войска России пытаются захватить город Часов Яр, чтобы открыть себе несколько возможных путей для атаки на ряд укрепленных городов, образующих костяк оборонительных позиций Украины в Донецкой области. Так, под угрозой начала активных боевых действий могут оказаться Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.

В любом случае цель агрессора – продолжать изнурительное ползучее продвижение, теряя силы, чтобы просто поддерживать свои боевые возможности и избегать кульминации. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), оценив, чего враг "добился" на этом направлении за последние два года и какова ситуация сейчас.

"Достижение" ВС РФ – 11 км за 26 месяцев

Российским войскам потребовалось 26 месяцев, чтобы продвинуться на 11 километров от западной границы Бахмута, который они захватили в мае 2023 года, до западных районов Часова Яра. Активные усилия по захвату города они начали в апреле прошлого года после месяцев медленного продвижения к его восточным окраинам и захвата Ивановки (к юго-востоку от Часова Яра) в период с мая 2023-го по март 2024-го.

Украинский источник, который, как сообщается, связан с военной разведкой, ранее подсчитал, что Россия потеряла около 4880 военнослужащих в самом Часовом Яру в период с апреля 2024-го по февраль 2025-го, хотя общее количество ее потерь остается неясным, а темп российских атак в этом районе значительно менялся за последние 26 месяцев.

Так, ВС РФ вошли в Часов Яр в начале апреля 2024 года в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты, но редко использовали бронетехнику в боях в городских районах. Они значительно увеличили авиаудары и тактику проникновения пехоты, чтобы добиться успехов в городе, и в результате понесли значительные потери в личном составе из-за непропорционально небольших территориальных успехов в руинах Часова Яра.

"В настоящее время ISW оценивает, что российские войска захватили около 7,81 квадратных километра из примерно 10 квадратных километров в пределах административных границ Часова Яра", – считают аналитики.

Цель России после Часова Яра

"Российские войска, вероятно, завершат захват Часова Яра в ближайшие дни, что откроет перед ними несколько возможных путей для атаки на украинский пояс крепостей – ряд укрепленных городов, образующих костяк оборонительных позиций Украины в Донецкой области. Российские войска на этом направлении находятся примерно в шести-восьми километрах от северо-восточной окраины Константиновки и могут использовать захват Часова Яра для проведения фронтальной атаки на город", – предположили в ISW.

В то же время аналитики оценивают, что пока армия РФ, по всей видимости, пытается обойти Константиновку с юго-запада и поэтому может подождать с проведением фронтальной атаки на город, пока ее подразделения не продвинутся ближе к нему с юга через Торецкое направление.

"Российские войска разработали оперативную схему частичного охвата населенного пункта перед началом фронтальных атак по улицам, и могут продолжить эту схему в будущей операции по захвату Константиновки. Также они могли бы нанести прямой удар к западу от Часового Яра через поля и небольшие населенные пункты в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перекрыть трассу Н-20 Константиновка – Славянск и затруднить украинские пути отхода и логистику из Константиновки, что поддержало бы давние попытки России сокрушить и захватить пояс крепостей Украины", – считает в ISW.

Еще одним вероятным сценарием аналитики называют попытку ВС РФ расширить свой выступ к северо-западу от Часова Яра в направлении Краматорска и Славянска. К примеру, они могут перебросить подразделения для наступления вдоль трассы Е-40 Бахмут – Славянск, чтобы создать условия для атаки пояса крепости с северо-востока. Российское военное командование может использовать это направление наступления, если оценит, что армия РФ сможет захватить и использовать новые позиции к северо-востоку от Славянска, например, в районе Сиверска, для атаки пояса крепости.

При этом оккупантам придется иметь дело с рядом тактических водных объектов к западу и северо-западу от Часова Яра, что, вероятно, осложнит их возможность наступления на Краматорск и Славянск непосредственно из Часова Яра и сделает наступление с направления Сиверск – Лиман более привлекательным, особенно в предстоящий осенний сезон.

Российский военный блогер, связанный с Кремлем, признал 31 июля, что ВС РФ не смогут достичь пояса укреплений Украины к концу 2025 года, и это соответствует оценке ISW, согласно которой его захват для оккупантов может стать многолетней операцией.

"Захват Часова Яра откроет ряд оперативно значимых направлений для продвижения российских войск, хотя им необходимо поддерживать свои боевые возможности, избегать кульминации и продвигаться в ряде других районов Донецкой области, чтобы в полной мере использовать эти возможности в среднесрочной перспективе. Российским войскам исторически было трудно преобразовать тактические победы в более широкие оперативные успехи", – констатировал ISW.

Что предшествовало

Министерство обороны РФ 31 июля заявило, что российские войска "завершили захват Часова Яра", хотя доступные геолоцированные кадры не подтверждают утверждения о том, что они уже продвинулись к западной административной границе города.

При этом кадры, опубликованные в этот день, показывают, что ВС РФ подняли флаги в западной и южной части Часова Яра и, вероятно, захватили большую часть населенного пункта. И минобороны, и многочисленные военные блогеры страны-агрессора приписывали "захват города" подразделениям 98-й воздушно-десантной дивизии, включая ее 299-й полк десантников.

Однако в ISW отмечают, что тактическое продвижение российской армии на запад в Часов Яр не представляет собой оперативно значимого события в этом районе, поскольку оккупанты удерживают большую часть северной и центральной части города с конца января 2025 года и начали продвижение в юго-западной части лишь в середине июня.

С конца января этого года российские войска находятся в зоне досягаемости ствольной артиллерии основного логистического маршрута Сил обороны Украины через пояс городов-крепостей Донетчины и уже несколько месяцев удерживают позиции вдоль трассы Т-0504 Бахмут – Константиновка, но пока не представляют серьезной угрозы украинским позициям в городе.

"Мы пока не наблюдали геолоцированных кадров, демонстрирующих действия российских войск на западной окраине Часова Яра, а для завершения захвата города им придется вытеснить украинские войска с позиций на этой окраине", – указал ISW.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 31 июля официально опровергли информацию о полной оккупации Часова Яра, назвав заявление россиян очередным информационным вбросом. Карта DeepState также подтверждает: оккупанты действительно заняли большую часть города, но в его западной и южной части остаются кварталы, которые продолжают удерживать ВСУ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что российские "вбросы" о Часовом Яре – это кремлевская дезинформация. Он подчеркнул: украинские подразделения защищают позиции и отбивают каждую попытку оккупантов продвигаться на Донетчине и в других областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня 2025 года войска РФ резко усилили обстрелы Часового Яра, превращая город в руины: за несколько суток российская артиллерия осуществила более тысячи ударов. До этого такой интенсивности не наблюдали более двух месяцев, в ВСУ отметили, что агрессор целенаправленно уничтожал центральную часть города, как это было во время операций по захвату Бахмута или Авдеевки.

