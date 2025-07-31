'Так а где Часов Яр?' Оккупанты похвастались захватом стратегического города, но ложь быстро разоблачили

Российское Минобороны поспешило похвастаться очередным "успехом" – якобы полным захватом Часового Яра в Донецкой области. Пропагандистские каналы мгновенно подхватили это заявление: публикуют видео с кучами кирпичей, строительным мусором и российскими флагами на фоне руин.

Но очередную дезинформацию мгновенно опровергли украинские военные. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Что заявили оккупанты

В заявлении Минобороны РФ город уже якобы "перешел под контроль России". В подтверждение выложили видео с российскими флагами на фоне руин. Однако никакого визуального или геолокационного подтверждения, что это именно Часов Яр, не было.

Что происходит на самом деле

На самом деле ситуация выглядит совсем иначе. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов официально опроверг информацию о полной оккупации города, назвав заявление россиян очередным информационным вбросом. Карта DeepState также подтверждает: россияне действительно заняли большую часть Часового Яра, но на западе и юге города остаются кварталы, которые продолжают удерживать украинские силы.

Почему Часов Яр – это стратегическая точка

Часов Яр – не просто населенный пункт на карте Донецкой области. Это одна из ключевых локаций, которая фактически открывает или блокирует врагу путь к четырем крупным украинским городам: Константиновке, Краматорску, Славянску и Дружковке. Если Часов Яр падет, все эти города сразу станут зоной активных боевых действий, под угрозой – десятки тысяч мирных жителей.

Что предшествовало

Войска страны-агрессора России в последние месяцы усилили свои атаки на город Часов Яр в Донецкой области, большую часть которого они уже контролируют. Для того, чтобы захватить весь населенный пункт россияне пополнили свои силы солдатами из президентского полка Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) – подразделения, обычно выполняющего церемониальные обязанности вокруг Кремля. Кроме того, оккупанты активно используют тяжелую бронированную технику и даже современные роботизированные комплексы.

Воины-нацгвардейцы, которые защищают Часов Яр, показали, как выглядит город с высоты под постоянными вражескими обстрелами. А ближе продемонстрировали то, как меткими ударами обезвреживают там российских захватчиков.

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