Задействовали президентский полк ФСБ и даже роботов: в Forbes рассказали, как и для чего россияне пытаются захватить Часов Яр

Войска страны-агрессора России в последние недели усилили свои атаки на город Часов Яр на Донетчине, большую часть которого они уже контролируют. Для того, чтобы захватить весь населенный пункт россияне пополнили свои силы солдатами из ррезидентского полка Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) – подразделения, которое обычно выполняет церемониальные обязанности вокруг Кремля.

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Кроме того, оккупанты активно используют тяжелую бронированную технику и даже современные роботизированные комплексы. Об этом пишет Forbes.

Как отмечают журналисты, этот полк хоть и не считается элитным, но его присутствие предполагает, что Россия "пытается заткнуть бреши и решить проблему нехватки живой силы, перепрофилируя даже церемониальное подразделение для поддержания динамики захвата города".

В материале говорится, что РФ пытается любой ценой взять Часов Яр, от которого из-за российских атак фактически остались руины. Эта территория не имеет ни политического, ни стратегического значения, а является лишь важным узлом украинской обороны перед Константиновкой. Готовность россиян терять ресурсы в боях за этот промежуточный пункт означает, что они не планируют прекращать войну в ближайшее время и будут пытаться продвигаться дальше в последующие месяцы.

Журналисты также отмечают, что украинские официальные лица также сообщили об увеличении числа атак в городе с использованием бронетехники. Это особенно заметно на фоне растущего дефицита бронетехники в армии России. Как отмечает Forbes, нюанс заключается в том, что использование тяжелой техники в городских условиях является не оптимальным, поскольку на узких улицах бронемашины становятся уязвимым к засадам и атакам сверху.

Кроме того, украинские источники публикуют видео, на которых зафиксировано уничтожение российских наземных дронов в городе. Россияне используют их преимущественно для обеспечения своих бойцов, которые ведут здесь бои в условиях невозможной логистики.

"Хотя захват Часов Яра имеет решающее значение для военных действий России, он не имеет долгосрочного стратегического значения. Город не является символическим или экономически важным городом, как Мариуполь, Бахмут или Херсон, захват которых, по-видимому, является частью всеобъемлющих целей российского вторжения. Скорее, Часов Яр – это укрепленная позиция, которая блокирует продвижение российских войск вглубь Донецкой области в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска", – пишет СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 24-й ОМБр им. короля Даниила ранее рассказали, что ситуация в Часовом Яре остается непростой. В городе продолжаются уличные бои, поэтому отражать вражеские атаки украинским воинам приходится в осложненных условиях.

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