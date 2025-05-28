Россияне очень активно применяют дроны: в Силах обороны рассказали о боях в Часовом Яре. Карта

Ситуация в Часовом Яре Донецкой области остается непростой. В городе продолжаются уличные бои, поэтому отражать вражеские атаки украинским воинам приходится в осложненных условиях.

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На помощь, впрочем, приходят дроны, которые позволяют заблаговременно выявлять приближение захватчиков и отражать штурмы россиян. О ситуации в эфире "Киев24" рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Андрей Полухин.

По его словам, за город сейчас идут ожесточенные бои.

"Ситуация в Часовом Яре является непростой, она остается такой уже долгое время. Мы с противником ведем городские бои, это довольно сложный этап ведения боевых действий, поскольку много руин, много укрытий. И поэтому есть проблемы в обнаружении противника. Есть и у противника проблемы: выявление наших ребят. И это очень такие сложные условия для ведения боевых действий", – рассказал Полухин.

Немалую пользу, по словам представителя 24-й ОМБр, защитникам Часового Яра приносят беспилотники.

"Из-за применения наших средств беспилотных систем мы видим противника, мы видим его на подходах, наши ребята отрабатывают еще до того, как противник входит в городскую полосу. И очень часто именно из-за работы дронов удается останавливать и штурмы. Противник также очень активно использует дроны, пытается наносить поражения зеркально нашим действиям. Однако противнику очень трудно продвигаться по нашему направлению именно из-за того, что мы ведем бои в городской застройке", – подчеркнул Полухин.

Он добавил, что в последнее время активность штурмовых действий врага растет.

"Относительно изменения боевых действий: противник как наступал, так и наступает. Сейчас несколько активнее. Вчера было 10 боевых столкновений и наши ребята отбили все эти штурмы", – резюмировал Полухин.

Напомним, двумя неделями ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA рассказал, что российский диктатор Владимир Путин перебросил в Часов Яр свое элитное подразделение, чтобы вскоре начать штурм.

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