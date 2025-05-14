Путин перебросил в Часов Яр свое элитное подразделение, чтобы вскоре начать штурм. Интервью с Дмитрием Жмайло

Вблизи Часова Яра в Донецкой области появилось элитное президентское подразделение ФСБ, непосредственно подчиненное главе Кремля Владимиру Путину. Почему в ход пошли уже и такие силы? Первая причина – потому что оккупационной армии крайне не хватает живой силы. Уровень ее потерь на самом деле критический. Вторая причина – в чисто военном значении этого населенного пункта. Часов Яр открывает путь к сети хребтов, высот, с которых можно вести артиллерийский огонь по важным логистическим путям. Третья причина – в начале лета противник планирует штурм Константиновки.

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А что с 30-дневным перемирием? Страна-агрессор Россия явно не заинтересована в прекращении боевых действий. Она планирует наступательные операции, а также пытается максимально сжечь свой ресурс, прежде всего человеческий, чтобы эти опасные для самой России "фронтовики" не вернулись на родину. Моментом истины можно назвать переговоры в Турции, назначенные на 15 мая. Именно там станет понятно, в какую игру хочет играть Кремль.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– По информации ВМС, Россия стягивает на территорию Крыма средства ПВО. Сейчас их плотность на полуострове намного выше, чем во многих регионах РФ. По вашему мнению, с чем это связано? Может ли враг видеть какую-то новую большую угрозу для своей крымской группировки?

– Она связана с объединением европейской коалиции в нашу поддержку. В частности, об этом свидетельствует последний визит лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши в Украину. Это первое. Второе – новоизбранный канцлер Германии фактически заявил, что Вашингтон не занимает лидирующую позицию в поддержке Украины. Мы толчемся с американцами еще за те 8 миллиардов, которые были согласованы при администрации Байдена. Например, по снарядам мы больше зависим от Германии и Франции, чем от США.

Мерц заявил, что будут скрытые поставки оружия для Украины. Спикер немецкого парламента уже призвал передать нам ракеты Taurus, а это дальнобойное оружие. Мы видели, как их аналог, ракеты Storm Shadow, разносят штаб Черноморского флота РФ. И россияне прекрасно знают, что Керченский мост для нас является приоритетной целью, и рано или поздно он будет разрушен.

Россия по состоянию на сейчас, скорее всего, не заинтересована в прекращении огня. Она хочет как минимум провести летнюю наступательную кампанию, и это понятно, ведь именно летом у нее начнут вылезать проблемы с войной. Возможно, Кремль хочет провести и осеннюю кампанию, потому что в конце года эти проблемы станут еще более явными. То есть за это время россияне хотят получить для себя, как любят говорить в Овальном кабинете, "дополнительные карты".

В Кремле понимают, что все становится неспокойно и что помощь для нас могут частично разблокировать. Стоит также вспомнить слова еврокомиссара по вопросам обороны Кубилюса о том, что деньги, выделенные на поддержку Украины, нужно вкладывать в украинский ВПК. Фактически так мы можем получить вдвое больше оружия, ведь наше оружие вдвое дешевле и производится гораздо быстрее. Также нет проблем с интеграцией этого оружия в нашу армию.

Таким образом, россияне готовятся к этим сценариям. Крым для них хоть и не основная, но также логистическая артерия. До этого они всю свою живую ПВО перебазировали в восточную часть полуострова, чтобы прикрывать Керченский мост. Как вы помните, в прошлом году мы нанесли достаточно успешные удары и даже поразили российскую подводную лодку, которая стояла на ремонте. Соответственно, россияне сейчас насыщают Крым мобильными установками ПВО. Это нужно, в частности, и для прикрытия пусковых площадок.

В России также понимают, что при нынешних обстоятельствах Украине бить по Крыму даже более приоритетно, чем по материковым оккупированным территориям. Да и более символично, учитывая успехи, которых мы достигли в Черном море. Поэтому они перестраховываются.

– Появилась информация, что враг перебросил в район Часова Яра элитное подразделение президентского полка ФСБ. Фактически это подразделение подчиняется непосредственно Путину. По вашему мнению, с чем это связано? Возможно, с тем, что именно в Часовом Яру враг планирует осуществить прорыв?

– Эту переброску стоит связывать с одним: России критически не хватает живой силы. Это просто несопоставимый уровень потерь, которые они несут, штурмуя наши позиции. Эти потери точно не коррелируются 1:3, как об этом говорит военная наука (пропорция потерь обороняющейся и наступающей сторон. – Ред.)

Часов Яр остается для них важным, потому что это высота. Некоторые спикеры Сил обороны прогнозировали, что он падет сразу после Бахмута, но как бы там ни было, половину, западную часть города мы продолжаем контролировать. Почему они туда лезут? Думаю, они сейчас в большей степени насыщают Торецкое направление, чтобы дойти до Константиновки, до трассы Покровск – Константиновка, а также непосредственно приблизиться к Днепропетровщине.

Они прорываются для того, чтобы зайти в Часов Яр и на севере от него выйти на сеть хребтов. Фактически там тянутся возвышенности, выйдя на которые, они хотят развернуть свою дальнобойную артиллерию, системы залпового огня, чтобы угрожать нашей логистике. Потому что вся эта агломерация городов соединена мощной трассой. Это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Она важна для построения нашей обороны в Донецкой области.

В начале лета они очень хотят непосредственно перейти к штурму самого города Константиновка как самой южной части этой большой агломерации. Но на этом этапе они хотят подобраться как можно ближе, чтобы максимально угрожать нашей логистике. Именно в этом заключается разница в характере боевых действий сейчас и год назад: россияне пытаются на расстоянии 15-25 километров вглубь от линии боевого соприкосновения брать под огневой контроль логистические пути снабжения, чтобы затруднять наши оборонительные действия.

– Таким образом, видим, что враг планирует летнюю наступательную кампанию, возможно, и осеннюю, то есть останавливаться он не собирается. В то же время на высшем уровне активно обсуждается введение 30-дневного перемирия. Как вы оцениваете чисто теоретическую такую возможность?

– Чисто теоретически это возможно, потому что для этого нужна лишь политическая воля одного человека – диктатора Владимира Путина. Россия – глубоко централизованное государство, и когда кто-то говорит, что Путин что-то там не контролирует, это просто бред.

Мы конструктивны даже с Вашингтоном, несмотря на его разворот на 180 градусов и частичное перекладывание вины за войну именно на жертву, то есть на официальный Киев. Соглашение о редкоземельных металлах – хорошо, но без кабальных условий. Больше конструктива, даже садиться за стол переговоров с убийцей – хорошо, мы не боимся, потому что мы действительно хотим прекратить смерти наших защитников.

Относительно перспектив переговоров, то получилась определенная вилка. Американцы в Саудовской Аравии сказали, что Украина должна согласиться на 30-дневное перемирие. Мы это приняли, но этого не приняли россияне. Россияне выдвинули свои условия – что в четверг будем говорить в Турции без какого-либо перемирия и любых условий. Они надеялись, что мы отвергнем это предложение, пока не будет режима тишины. Но мы продемонстрировали конструктив – мы готовы.

Все указывает на то, что Россия останавливаться не собирается. Она хочет использовать этот запас, потому что ей интересно сжечь все свои ресурсы сейчас, получить паузу на 3-4 года, а дальше по-новому отмобилизоваться и ударить с новой силой. Она не заинтересована в том, чтобы все эти фронтовики возвращались в Россию, ведь это бандитизм, криминал и тому подобное.

Мы говорим: окей. И что теперь делать? С одной стороны, это российское предложение. Поехать в Турцию? Хорошо. Но что предложит Россия? Скорее всего, тот самый план капитуляции Украины, который она нам выдвинула в марте 2022 года, когда проходили переговоры в Турции, и тот, который она выдвинула недавно, где снова весь этот бред о четырех областях, сокращении украинской армии, статусе русского языка и так далее. Если Россия выложит этот список сейчас, это будет неконструктивно.

Европа сказала, если не будет конструктива, будет усиление санкций и увеличение поддержки Украины. О том же заикнулся Трамп. И россияне стоят на распутье. Поэтому интересно, как они попытаются сыграть. Да, теоретически перемирие возможно, в частности в этом году. Но мне кажется, россияне сделают все от себя зависящее, чтобы все-таки провести летнюю и осеннюю наступательную кампанию, надеясь на то, что они смогут что-то сделать на линии фронта. Так что россияне стоят перед выбором.

15 мая мы узнаем, какую роль для себя выбрал Кремль.

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