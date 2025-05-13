Россия стягивает ПВО к Крыму, обнажая воздушную оборону на других направлениях, – Плетенчук

Государство-агрессор Россия вынуждена стягивать во временно захваченный ее войсками Крым комплексы противовоздушной обороны для того, чтобы удержать контроль над украинским полуостровом. Из-за нехватки систем ПВО оккупанты вынуждены "оголять" другие направления.

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Сейчас плотность ПВО в Крыму выше, чем во многих регионах на территории РФ. Об этом в понедельник, 12 мая, в эфире телемарафона сказал представитель Военно-морских сил ВСУ полковник Дмитрий Плетенчук.

По его словам, оккупированный Крым имеет не только логическую, но и символическую ценность для россиян. Поэтому они стремятся защитить полуостров и сохранить контроль над ним.

"Плотность ПВО на острове – выше, чем во многих регионах самой РФ. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь", – отметил Плетенчук.

Представитель ВМС сказал, что Силы обороны Украины уже уничтожили значительное количество комплексов противовоздушной обороны россиян в Крыму, штаб Черноморского флота и другие объекты. Однако, несмотря на потери, российские войска продолжают запускать дроны с территории Крыма.

"Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в основном они используют проверенные локации", – добавил представитель ВМС.

Напомним, что недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал, что россияне усилили военное присутствие на оккупированном полуострове. РФ продолжает усиливать свои позиции в Крыму, потому что опасается, что может потерять его.

В ГУР считают, что основной целью России является безопасность полуострова и его защита.

Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по российской системе ПВО С-400, которая была размещена в городе Саки (полуостров Крым). Радиолокационная станция ЗРК С-400 "Триумф" врага была существенно повреждена 25 апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР МО ударом из морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет. В Черном море был ликвидирован российский штурмовик Су-30.

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