Украинские дроны атаковали российскую систему ПВО С-400 в Крыму: повреждена дорогостоящая РЛС. Фото

Украинские военные продолжают методически уничтожать дорогостоящую технику врага на временно оккупированных территориях. На этот раз наши "птички" подстрелили российскую систему ПВО С-400, которая была размещена в городе Саки (полуостров Крым).

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что радиолокационная станция ЗРК С-400 "Триумф" врага была существенно повреждена 25 апреля 2025 года.

"25.04.2025 года была совершена атака БПЛА по позициям ЗРК С-400 "Триумф". В результате удара трех дронов был поврежден комплекс РЛС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму. Кремль опасается, что может потерять эти территории.

27 апреля стало известно о том, что временно оккупированный полуостров Крым превратился в зону сплошного слежения. Россияне запускают там "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков. Это принесет только ужас и репрессии.

Как писал OBOZ.UA, недавно Россия запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. Подготовка к его запуску продолжалась с февраля и это не разовая операция – захватчики организовали регулярные контейнерные перевозки, разворачивая постоянные маршруты из глубины РФ.

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