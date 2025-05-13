Подчиняется Путину: в ISW объяснили, почему Россия бросила в бои за Часов Яр полк ФСБ

На фронте в Украине впервые замечены подразделения элитного президентского полка ФСБ России. Их российское командование перебросило под Часов Яр в Донецкой области, безуспешные бои за который Россия ведет уже как минимум год.

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Военнослужащим, которые подчиняются лично российскому диктатору Владимиру Путину и преимущественно задействовались в почетном карауле на государственных мероприятиях, не хватает подготовки и боевого опыта, впрочем, их отправка на передовую может быть обусловлена желанием Кремля вызвать страх перед "быстрым продвижением" России на Часовоярском направлении. О ситуации и реальных причинах привлечения к боевым действиям церемониального полка ФСБ говорится в материале Института изучения войны (ISW).

О том, что российское командование развернуло подразделения элитного Президентского полка ФСБ России под Часовым Яром, 12 мая сообщил представитель одной из украинских бригад, которые держат оборону на этом направлении. Оккупантов из преимущественно церемониального полка бросили на подкрепление российским силам, которые пытаются захватить город.

Известно, что этот полк подчиняется непосредственно президенту России Владимиру Путину и несет основную ответственность за выполнение обязанностей почетного караула на государственных мероприятиях и охрану российских чиновников, Кремля и Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Ранее подразделений упомянутого полка на фронте в Украине не наблюдали.

По данным российских СМИ, подразделение с мотострелковую бригаду по размеру состоит из военнослужащих срочной службы и контрактников. А Путин и другие российские чиновники неоднократно обещали российскому населению, что военнослужащие срочной службы, чья военная служба является обязательной согласно российскому законодательству, не будут привлекаться к боевым действиям в Украине после использования военнослужащих срочной службы в боевых операциях в течение первых месяцев войны.

Аналитики, исходя из публикаций в российских СМИ, пришли к выводу, что подразделениям президентского полка, вероятно, не хватает подготовки и боевого опыта, необходимых для успешного усиления российских операций вблизи Часового Яра и долгосрочных российских усилий по захвату украинского пояса крепостей в Донецкой области. Однако, считают они, цель развертывания подразделений этого полка могла быть несколько иной.

"Решение российского военного командования развернуть президентский полк для боевых действий в Украине, вероятно, является частью более масштабных российских усилий, направленных на запугивание Украины и Запада путем усиления боевой деятельности и изображения российских войск как элитных, вполне способных достичь значительных успехов в Украине в ближайшее время. Российское военное командование также может пытаться перебросить любые имеющиеся человеческие ресурсы в район Часова Яра из-за очевидных попыток в последние месяцы предоставить приоритет наступательным операциям против Константиновки", – отмечается в материале.

Аналитики добавили, что российские войска на данный момент отдают приоритет быстрому пополнению передовых подразделений новыми рекрутами для поддержания инициативы на поле боя в Украине, а не созданию пула хорошо обученных оперативных резервов. И такой подход, считают они, препятствует способности российских войск проводить сложные операции и прорывать украинскую оборону.

"ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает возможностей для достижения значительного прогресса на поле боя в ближайшее время, и что российские чиновники используют сохранение Россией инициативы на поле боя для укрепления своей переговорной позиции", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW оценили, полетит ли Путин на переговоры в Стамбул. Официального ответа Кремля на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором 15 мая в Стамбуле до сих пор не было. Однако российские чиновники низшего уровня сигнализируют о том, что в Турцию Путин, вероятно, не полетит.

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