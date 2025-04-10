'Русские солдаты ежедневно проводят штурм города': в Нацгвардии показали Часов Яр с высоты и результаты 'зачистки' врага. Видео

Воины-нацгвардейцы, защищающие Часов Яр, показали, как город выглядит с высоты под постоянными вражескими обстрелами. А поближе продемонстрировали то, как точными ударами обезвреживают там российских захватчиков.

Видео дня

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. На кадрах – боевая работа бойцов 18-й Славянской бригады, в том числе батальона "Донбасс".

Российские солдаты ежедневно проводят штурм города. Благодаря героизму наших защитников удается удерживать Часов Яр. Но это ежедневная, ежечасная работа, постоянное внимание и готовность наших воинов! – написал командующий.

Он подчеркнул, что защитники продолжают уверенно держать определенные рубежи на этом направлении. Каждый командир, каждый гвардеец делает максимум в этой борьбе. И взамен враг получает потери техники, уничтоженную пехоту и понимание, что здесь ему не будет легкой дороги.

"Гвардейцы демонстрируют устойчивость, профессионализм и высокую эффективность в поле боя. Это отмечает как высшее военное руководство, так и руководство государства", – подчеркнул Пивненко.

Демонстрируя кадры с ликвидацией российских оккупантов среди руин Часова Яра, он сообщил, что только с начала апреля подразделения 18-й Славянской бригады уничтожили там более полусотни российских солдат.

Еще большее количество оккупантов бойцы НГУ ранили, а также уничтожили четыре бронированных боевых машины, 78 беспилотников и 283 FPV-дрона армии РФ.

"Благодарю каждого воина и командира! Слава Украине!" – добавил командующий Нацгвардией.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец заявил, что российская оккупационная армия на Краматорском направлении может готовиться к массированному штурму. Вероятной целью может быть город Часов Яр, за который продолжаются бои.

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