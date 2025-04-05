На Краматорском направлении РФ может готовить массированный штурм: в ВСУ указали на признаки

Российская оккупационная армия на Краматорском направлении может готовиться к массированному штурму. Вероятным направлением может быть город Часов Яр, за который продолжаются бои.

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О таких планах россиян свидетельствует уменьшение количества их атак и разговоров в радиоэфире. Об этом в эфире проекта "Суспільне. Студія" рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Ожидаем массированный штурм, скорее, даже с применением техники. Противник уменьшил количество переговоров в радиоэфире для того, чтобы мы не смогли узнать его планы. Поэтому ожидаем, что как только будет погода, возможность, туман. Враг притих, но артиллерийских обстрелов не уменьшается. За прошедшие сутки было 264. Штурмовые действия в будущем могут быть именно на Часов Яр", – сказал он.

По словам Запорожца, с 19 марта российские захватчики не применяли механизированную составляющую на Краматорском направлении.

Он добавил, что на этом участке фронта Силам обороны Украины противостоит самая большая группировка со стороны РФ – более 52 тысяч личного состава, то есть 12 бригад, 11 полков.

Однако наши военные наносят противнику значительные потери. Так, с апреля 2024 во время обороны города Часов Яр украинские воины ликвидировали более 5 тысяч военнослужащих РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ накапливает силы на границе канала Северский Донец – Донбасс в районе города Часов Яр. Враг пытается пересечь этот искусственный водоток в Донецкой области.

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