Оккупанты накапливают силы на границе канала Северский Донец – Донбасс и пытаются его перейти – 5-я ОШБр

Оккупационная армия РФ накапливает силы на границе канала Северский Донец – Донбасс в районе города Часов Яр. Враг пытается пересечь этот искусственный водоток в Донецкой области.

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Для этого оккупанты используют мотоциклы, багги и "сараи". О ситуации в эфире телемарафона рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр Юрий Сиротюк с позывным "Мамай".

По его словам, время от времени на этом направлении российское командование направляет механизированные штурмы. Дойти до украинских позиций оккупантам не удается: благодаря активной работе дронов защитники обнаруживают и останавливают их.

"Мы видим, что враг хочет решить вопрос Часова Яра, активно ведет атаку на Торецком фланге и заглядывает на Константиновку. Но ничего у них не получается, ведь грамотно размещены огневые средства, пехота на позициях и качественно работают "птички", – отметил военный.

Он подчеркнул, что на их направлении агрессор прибегает к стандартным "мясным" штурмам – оккупанты идут в атаки и сразу погибают. Защитник предположил: это говорит о том, что российскому диктатору просто не нужно, чтобы эти солдаты вернулись домой в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года оккупанты подорвали трубы канала Северский Донец – Донбасс, чтобы ускорить проход к Часову Яру. Таким образом они пытались обеспечить проезд тяжелой техники и совершить наступление на город.

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