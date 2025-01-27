Оккупанты взорвали трубы канала Северский Донец, чтобы ускорить наступление на Часов Яр: какая ситуация сейчас. Карта

В последние дни российские оккупанты начали активно давить на Силы обороны Украины вблизи Часового Яра. Противник взорвал трубы канала Северский Донец, с целью ускорить проходы для привлечения техники, чтобы совершить наступление на город.

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Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец. Он добавил, что враг активно применяет бронированные машины с десантом.

"За последнюю неделю противник значительно усилил давление на Силы обороны Украины, активнее начал применять технику, например боевые бронированные машины вместе с десантом. В нескольких местах канала Северский Донец он взорвал трубы с целью создания проходов для применения техники для дальнейших штурмовых действий, налаживание логистического обеспечения наступательных подразделений, а также для наступательных действий", – подчеркнул спикер.

По его словам, таким образом военнослужащие РФ пытаются расширить линию боевого столкновения именно по направлению Часового Яра. В частности, Запорожец подтвердил присутствие российского спецотряда "Ахмат" и формирования "Русич" на юго-восточных окраинах в направлении города.

Он отметил, что в перехватах четко прослеживается использование военной терминологии, что свидетельствует о подготовленности противника к штурмовым действиям и его осведомленности в применении штурмовых подразделений.

Спикер ОТГ "Луганск" отметил, что сложно оценить их профессионализм, потому что стрелковые бои происходят не так часто, а противник давит на позиции, используя артиллерийские обстрелы и FPV-дроны.

"За прошедшую неделю на всей операционной зоне было применено 999 FPV-дронов", – подчеркнул он.

Запорожец также добавил, что за прошедшие сутки враг совершил 685 обстрелов в зоне ответственности ОТГ "Луганск", больше всего атак произошло на направлении Часового Яра – 244 обстрела.

Напомним, войска РФ пытаются оккупировать Часов Яр в Донецкой области, ведь город расположен на высоте, поэтому оккупантам было бы удобно наступать дальше. Враг ежедневно предпринимает попытки перейти по каналу, чтобы продвинуться в городе. В наступлении привлечены более 10 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео разрушенного города Часов Яр, от которого остались сплошные руины. Оккупанты беспощадно бомбят и обстреливают город, там идут ожесточенные бои. Наши защитники продолжают удерживать оборону.