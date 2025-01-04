Россия задействовала в наступлении на Часов Яр более 10 тыс. солдат, враг пытается перейти канал, – военный

Российские войска пытаются оккупировать Часов Яр в Донецкой области, ведь город расположен на высоте, с которой россиянам было бы удобно наступать дальше. Сейчас они ежедневно пытаются перейти канал, чтобы продвинуться в городе.

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В настоящее время подразделениям 24 ОМБр, защищающим город, противостоит российская группировка численностью более 10 тысяч. О ситуации и ожесточенных боях за Часов Яр рассказал командир подразделения бригады Богдан в интервью "Общественное Донбасс".

Подразделение, которым командует Богдан, защищает Часов Яр на протяжении последнего года. Все это время россияне не оставляли попыток захватить город.

Сейчас Россия бросила в наступление на Часов Яр более 10 тысяч оккупантов.

"Против нас на данный момент стоит целая дивизия против одной бригады в нашей полосе ответственности. Это более 10 тысяч. И уже туда подключилась одна мотострелковая бригада в помощь к данной дивизии", – говорит Богдан.

Россияне ежедневно пытаются перейти канал Северский Донец – Донбасс, чтобы продвинуться в городе. Для этого оккупанты предпринимают попытки нащупать "слабые места" в украинской обороне: в отличие от российской армии, украинское войско испытывает недостаток личного состава.

"У нас недостаточное количество личного состава, который может выполнять боевые задачи. Поэтому люди очень длительное время находятся на позициях без ротаций, без отдыха, просто без возможности,= хотя бы один-два дня отдохнуть от ежедневного ведения боевых действий", — пояснил военный.

В то же время ощущают защитники Часова Яра и дефицит боеприпасов, особенно артиллерийских.

"Артиллерийских снарядов очень большой дефицит. Так же сейчас у противника большое преимущество в дронах. И очень критическая проблема – это личный состав: люди, которые сейчас на позициях, устали, как и морально, как и физически, им нужен отдых, нужна замена. Это сейчас очень критично, большая нехватка у нас личного состава в подразделениях. И, в первую очередь, мотивированного", – очертил ситуацию командир.

Практически все пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов в город уже находятся под огневым контролем армии РФ, поведал Богдан. Поэтому оборона города осложнена. Однако, уверен военный, обороняться не только можно, но и нужно.

"И в руинах можно обороняться, просто над этим надо работать: готовить здания, окопаться, вкапываться, обустраивать все. Все зависит от хитрости, инженерного оборудования. В данной ситуации нам выгоднее держать оборонное сражение именно на нашем направлении, потому что у нас есть преимущество — это канал, усложняющий передвижение противнику, применение бронированной техники", — объяснил Богдан.

Захват Часова Яра дал бы врагу преимущества для дальнейшего наступления, говорит защитник.

"Часов Яр – это высота. Это для них очень важный город и в плане военном, и в политическом, потому что это прямые, скажем так, ворота на Константиновку, Дружковку и Краматорск", – подчеркнул он.

Худший сценарий для Часова Яра, считает Богдан, состоит в том, что город просто повторит судьбу других населенных пунктов, которые пытаются захватить россияне. Однако пока Часов Яр стоит, украинские воины не дают захватчикам перейти канал.

"Из такого, из худшего: в дальнейшем может привести вообще к окружению некоторых подразделений. И за собой приведет даже к потере самого города Часов Яр. А в дальнейшем может и даже там продвижение по трассе до самой Константиновки. Пока у нас будут возможности, будем выполнять, потому что главная задача, не дать противнику пройти дальше", – подчеркнул военный.

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как сейчас выглядит Часов Яр, на который нацелилась армия РФ. Россия беспощадными бомбардировками и обстрелами превратила город в руины. Однако за него и дальше ведутся ожесточенные бои.

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