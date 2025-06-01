Такой активности не было уже два месяца: войска РФ усилили обстрелы Часового Яра

Оккупационные войска РФ резко усилили обстрелы Часового Яра, превращая город в руины. За последние трое суток артиллерия врага осуществила более 1200 ударов, такой интенсивности не наблюдали уже более двух месяцев.

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Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Мы – Украина". По его словам, российские оккупанты целенаправленно уничтожают центральную часть города, используя большое количество боеприпасов, действуют "по квадратам", не оставляя зданиям ни единого шанса на сохранение.

"Последние трое суток была слишком высокая артиллерийская активность на этом направлении. Это 526 обстрелов, затем 442 и 283 обстрела произошли на этом направлении. То есть враг центральную часть города, центральную застройку уничтожает до основания, причем не жалея артиллерийских снарядов, и уничтожает полностью, как говорится, в ноль, потому что не имеет возможности там держать рубежи. И, знаете, как будто по квадратам происходят обстрелы", – отметил военный.

Запорожец подчеркнул, что вместо активных штурмов армия РФ делает ставку на артиллерийский огонь, чтобы полностью уничтожить любые оборонительные сооружения ВСУ в городе, чтобы потом просто подойти к тому месту, где когда-то были украинские позиции.

По его словам, эта внезапная активизация является результатом поступления к оккупантам новых партий боекомплекта. Именно это позволило им перейти к тактике полного уничтожения города артиллерией без широкого привлечения живой силы.

"Точно им поступило БК, и вот они пытаются таким образом, не используя живую силу в большом количестве, а за счет артиллерийской составляющей полностью уничтожить те остатки города и те позиции, которые сейчас у нас есть в центральной части города", – пояснил военный, отметив, что скоро там останутся только фундаменты.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели армия РФ усилила свои атаки на город Часов Яр в Донецкой области, большую часть которого они уже контролируют. Для того, чтобы захватить весь населенный пункт россияне пополнили свои силы солдатами из президентского полка Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) - подразделения, обычно выполняющего церемониальные обязанности вокруг Кремля.

В 24-й ОМБр им. короля Даниила ранее рассказали, что ситуация в Часовом Яру остается непростой. В городе продолжаются уличные бои, поэтому отражать вражеские атаки украинским воинам приходится в осложненных условиях.

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