Отбиваем каждую попытку РФ продвинуться: Зеленский рассказал, что происходит в Покровске и Часовом Яре

Самые интенсивные бои на фронте зафиксированы в районе Покровска, где российские диверсионно-разведывательные и малые штурмовые группы пытаются прорваться в город. В районе Часова Яра также непросто, но украинские воины мужественно защищаются от вражеских наступлений.

О ситуации президенту Владимиру Зеленскому 31 июля доложил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Глава государства сообщил об этом в вечернем обращении к гражданам, опубликованном на YouTube-канале ОП.

Как отметил Зеленский, генерал в докладе сосредоточил внимание на событиях, разворачивающихся на передовой.

"Особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская такая тактика, и наш на нее ответ – уничтожение оккупанта", – заявил президент.

Он обратил внимание на дезинформацию противника относительно Часова Яра. Минобороны страны-агрессора поспешило похвастаться о якобы "полном захвате" города.

"Были сегодня российские "вбросы", вы это видели, о Часовом Яре – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции и каждую российскую попытку продвигаться в Донецкой, Сумской, Харьковской областях в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление очень важно", – подчеркнул верховный главнокомандующий.

Как писал OBOZ.UA:

– ВС РФ в последние недели усилили свои атаки на город Часов Яр на Донетчине. Для того, чтобы захватить весь населенный пункт, россияне пополнили свои силы солдатами из президентского полка Федеральной службы безопасности – подразделения, которое обычно выполняет церемониальные обязанности вокруг Кремля.

– В 24-й ОМБр им. короля Даниила ранее рассказали, что ситуация в Часовом Яре остается непростой. В городе продолжаются уличные бои, поэтому отражать вражеские атаки украинским воинам приходится в осложненных условиях.

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