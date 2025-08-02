Ризик Покровська.

Ситуація на фронті набирає чергової критичної форми для нас на цілому ряді напрямів. Це було очікувано. Все є наслідком кадрових рішень, а в цьому випадку їх відсутності.

В цілому, я не прихильник стратегії тримати кожен метр нашої землі будь-якою ціною. Це просте тактичне рішення. На стратегічному рівні, саме на тому на якому виграються війни, я вважаю, що ми маємо мати ціну кожного км у вигляді кількості знищених окупантів. Тільки одне може наблизити нас до завершення війни і збереження держави - непоправні втрати ворога в живій силі, техніці, економіці тощо.

Втім, є інший бік медалі, чому втрата Покровська додасть масла у вогонь війни. Справа в тому, що закони фізики існують, ворог який несе колосальні втрати деморалізується. Деморалізується і суспільство окупантів, яке незважаючи на свою тупість, не бачить радості в кожному новому захопленому селі. Але здобути Покровськ - це буде гігантський мотивуючий крок. "путін" знову буде правий, бо ось нарешті щось здобули. І в окупантів знову відкриється нове дихання.

путін воює за символи. І він знає чому: бо символи в основі віри окупантів. Здобуття символів - це про обраність шляху, про правильність. Тоді як відсутність символічних перемог- це про поразку, про відсутність Божої підтримки.

Я переконаний, що втримавши ключові міста на Донбасі до кінця року - ми б деморалізували армію окупантів і нівелювали пропаганду. Але реальність проти нас. Бракує людей, бракує ресурсів, бракує компетентності. Разом з цим все можливе робиться, щоб цього недопустити.

Втрата Покровська чи інших міст "надасть окупантам крила", які вже півтора року обрізають наші військові. І це значно гірше чим навіть висока ціна на нафту.

Але є і хороші новини. Можливо виключно проблеми на фронті потверезять купу людей, якуі явно призабули, що у нас війна.