РФ начала бросать на штурм Покровского направления женщин: появилось видео

На Покровском направлении заметили женщин, которых россияне бросают на штурм. Ранее враг уже привлекал солдат на костылях, бывших заключенных и оккупантов под действием наркотиков.

Женское присутствие в штурмовых группах на поле боя отметили впервые. Об этом сообщили в Telegram-канале 3 бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины. В то же время украинские защитники готовы уничтожать всех врагов.

"РФ начала бросать на штурм Покровского направления женщин. За время активных боев мы видели много – "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем женщину – впервые", – говорится в сообщении.

Также военные "Спартана" отметили, что их дроны не выбирают, кого уничтожать, поскольку каждый, кто пришел на украинскую землю, является врагом, и он будет ликвидирован.

Что происходит на Покровском направлении

Российские оккупанты продолжают штурмовые атаки на Покровском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала текущих суток, 3 августа, враг совершил 38 штурмов и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

За минувшие сутки, 2 августа, на Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых действий армии РФ в районах населенных пунктов: Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

Что предшествовало

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский 2 августа почти все сутки провел среди военных на наиболее "горячей" линии соприкосновения в Донецкой области. По его словам, самые сложные ситуации на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Там оккупанты пытаются наращивать диверсионные действия в нашем тылу, что является "тактикой тотального просачивания".

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что города Покровск и Мирноград и их окрестности оказались в эпицентре главного удара российских оккупантов. Россия непрерывно отправляет на штурмы малые пехотные группы и массированно бьет КАБами, артиллерией и FPV-дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что Россия сосредоточила более чем стотысячную группировку войск в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации в Донецкой области. В течение нескольких месяцев оккупанты безуспешно пытались "в лоб" атаковать рубежи и позиции ВСУ, а заходы ДРГ в южные микрорайоны и пригороды райцентра стали еще одним тактическим эпизодом войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!