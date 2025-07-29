"Тактический эпизод": Селезнев объяснил ситуацию с российскими ДРГ в Покровске и оценил, способен ли враг устроить окружение. Карта

Страна-агрессор Россия сосредоточила более чем стотысячную группировку войск в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации на Донетчине. В течение нескольких месяцев оккупанты безуспешно пытались "в лоб" атаковать рубежи и позиции ВСУ, а заходы ДРГ в южные микрорайоны и пригород райцентра стали еще одним тактическим эпизодом войны.

Он крайне неприятный и болезненный для Украины, но вряд ли можно говорить о серьезных тенденциях по масштабированию угроз со стороны российской армии по окружению города. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Скорее всего, это просто попытки найти слабые места в нашей обороне. Но говорить о том, что враг сможет в перспективе ближайших нескольких месяцев – от одного до трех – начать масштабные действия, связанные с оккупацией Покровска, я бы не рискнул", – отметил он.

Войск больше, а продвижений меньше

По словам собеседника, у армии РФ действительно не хватает ресурсов. Она понимает, что не способна "в лоб" пробить украинские инженерные фортификационные сооружения, которыми окружен Покровск. Поэтому пытается расширить "створки" оперативного полуокружения Покровско-Мирноградской городской агломерации.

"Открываем карту DeepState и убеждаемся в том, что враг пытается все больше расширить тиски своих попыток оперативного окружения, в том числе и на территории Днепропетровской области, стремясь перерезать ключевые логистические артерии, которыми обеспечивается наша группировка, защищающая Покровск и Мирноград", – пояснил Селезнев.

Однако, считает он, даже 110-130 тысяч российских войск – недостаточно для реализации такого задания. Фортификации и стабильная логистика позволяют ВСУ чувствовать себя достаточно уверенно. А выдумки российских Z-пропагандистов о том, что до конца 2025 года армия РФ будет способна захватить два города Покровского района, говорит эксперт, "это из серии сказок на ночь для диктатора Путина и его окружения".

По словам собеседника, жилая застройка и промышленная зона в этом районе настолько велика, что россиянам нет смысла рассчитывать на какие-либо адекватные территориальные достижения в течение ближайших нескольких месяцев – в частности, от трех и более. Поэтому, предполагает эксперт, до середины октября речь будет идти о ползучем наступлении россиян.

"Его тенденции совершенно очевидны – масштабы российских достижений от недели к неделе уменьшаются. Прошлая неделя – 99 квадратных километров, неделей ранее – 100, еще неделей ранее – 156, а еще неделей ранее, то есть четыре недели назад, – 220 квадратных километров... Масштабы достижений российской армии уменьшаются, несмотря на то, что количество группировки растет. Больше российских войск на Покровско-Мирноградском направлении. Еще больше войск РФ за последние недели появилось на Сумском направлении. Но, как мы видим, войск больше, а продвижений меньше", – подчеркнул Селезнев.

Что предшествовало

В районе Покровска наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские ДРГ. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений.

По данным Института изучения войны, действия врага на этом направлении указывают на вероятное усиление российских наступательных усилий, во время которых армия РФ будет пытаться обходить Покровск с флангов, чтобы заставить Силы обороны отступить.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что российские войска пытаются взять Покровск в частичное окружение, но украинские силы уничтожают вражескую технику и живую силу, пытаясь замедлить продвижение врага. По его словам, ВС РФ не имеют достаточно ресурсов для непосредственного штурма города, поэтому пытаются развивать частичное вклинение между Покровском и Константиновкой.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться на северо-запад от райцентра. По оценкам экспертов, Россия намерена использовать это наступление для поддержки будущего окружения Купянска.

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