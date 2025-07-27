Врагу не хватает живой силы, чтобы взять Покровск штурмом: в ВСУ разгадали замысел армии РФ

Российские войска пытаются взять город Покровск в частичное окружение, тогда как украинские силы уничтожают вражескую технику и живую силу, пытаясь замедлить продвижение противника. Также враг не имеет достаточно ресурсов для непосредственного штурма.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты пытаются развивать частичное вклинение между Покровском и Константиновкой.

Какова ситуация на Покровском направлении

"На Покровском [направлении] есть определенное продвижение со стороны врага, есть определенное частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше их силы и техники, замедлить их наступление и отбросить", — рассказал Трегубов.

Военный подчеркнул, что россияне уже не штурмуют в лоб после потерь в Мариуполе и Бахмуте, где "мясные штурмы" привели к значительным жертвам. Именно поэтому они выбрали тактику частичного окружения, чтобы давить на город постепенно, а не прямым наступлением. При этом сейчас россиянам нет особого смысла заходить в город или непосредственно штурмовать.

"Россияне уже изучили, что происходит, если штурмовать города "в лоб". Несмотря на всю ту живую силу, которая у них сейчас есть, у них все равно просто не хватит людей повторить такие "мясные штурмы", которые были в Мариуполе или Бахмуте. Просто окончательно потеряют. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват. Эти усилия мы, собственно, сейчас и видим", — пояснил спикер.

По его словам, линия фронта на Покровском направлении остается очень широкой, и враг активно применяет тактику атак малыми диверсионно-разведывательными группами. Однако российские войска действуют в большом количестве малых подразделений, которые прорываются через "зеленку", используя маскировку.

"Просто лезут пластом в надежде, что кто-то долезет. Когда уничтожают группу, за ней сразу какая-то другая группа... Постоянное вот такое "червячное" давление на украинские позиции с разных сторон в надежде, что кто-то пролезет", — сказал Трегубов.

Генштаб ВСУ о российских штурмах на Покровском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 27 июля, на Покровском направлении враг 29 раз атаковал позиции украинских воинов в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское.

За минувшие сутки, 26 июля, украинские воины остановили 63 штурма российской армии на Покровском направлении, в частности в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

Что предшествовало

Впервые за долгое время на Покровском направлении враг бросил в бой бронетехнику. Но бойцы 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской отбили механизированный штурм российских оккупантов, который состоялся возле села Шевченко, благодаря слаженной работе артиллерии и Сил беспилотных систем.

При этом в ВСУ уже заявляли, что российские войска накопили резервы на Покровском направлении и пытаются прорваться к районному центру. Бои продолжаются на южных подступах к Покровску вблизи указанного поселка Шевченко.

Кроме этого, сейчас российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Основные усилия противника сосредоточены именно на этом направлении. В ОСУВ "Хортица" считают, что с зимы намерения врага изменились – тогда больше речь шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского по актуальной ситуации на фронте. Ключевыми темами обсуждения стали интенсивные боевые действия на Покровском направлении, активная оборона Сумщины, действия украинских подразделений на территории России.

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