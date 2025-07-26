Продолжаем действовать на российской территории: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский в субботу, 26 июля, заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского по актуальной ситуации на фронте. Ключевыми темами обсуждения стали интенсивные боевые действия на Покровском направлении, активная оборона Сумщины, действия украинских подразделений на территории России.

Также речь шла об обеспечении армии оружием и развитии производства дронов. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Доклад главкома Александра Сырского. Фронт, наши активные и дальнобойные действия на российской территории. Особое внимание – Покровскому направлению", – отметил он.

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. По словам главкома, только за последние сутки там зафиксировано более полусотни жестких боевых столкновений. Украинские силы держат позиции и эффективно уничтожают вражеские подразделения. Президент отметил стойкость военных и подчеркнул важность каждого результативного боя.

Особое внимание уделили и Сумской области – региона, который враг рассматривает как приоритетное направление. Однако украинским подразделениям удается сдерживать наступление со стороны российского приграничья. Зеленский поблагодарил Сырского за успешную операцию по срыву планов РФ на этом направлении.

"Поблагодарил главкома за то, что удалось сорвать российский план по Сумщине. Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области из приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", – отметил Зеленский.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные потребности украинского войска – оружие, которое необходимо срочно поставлять.

Зеленский отметил, что уже на следующей неделе будет говорить об этом с международными партнерами. Кроме того, секретарь СНБО получил отдельное задание – привлечь внешнее финансирование для расширения производства дронов. Ожидается, что объемы производства в этом году значительно превысят запланированные в начале 2025-го.

"Был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против России, ключевые результаты, ключевые приоритеты. Санкции очень ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и мы выбрали направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора. Сегодня же был доклад руководителя ГУР – без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно. Слава Украине!" – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровска Донецкой области наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские диверсионно-разведывательные группы. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений, отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

В Институте изучения войны отметили, что российские ДРГ недавно вошли в Покровск с юга. Украинские воины дали оккупантам бой и сейчас ищут остатки вражеских групп в городе.

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